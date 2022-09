Morton College propose des programmes de certificat formidables! – Section locale de Shaw

Un programme de certificat est un programme éducatif concis qui peut être suivi indépendamment ou en conjonction avec un diplôme d’un collège ou d’une université. Les programmes de certificat mènent à des diplômes reconnus par l’industrie qui ont fière allure sur un CV et offrent aux étudiants les compétences nécessaires pour réussir sur le lieu de travail.

“Le Morton College propose des programmes de certificat ouverts à tous les types d’étudiants”, a expliqué Michael Rose, vice-doyen des initiatives stratégiques, adultes et CTE du Morton College. « De nombreux cours ont lieu le soir, ils sont donc parfaits pour les adultes qui travaillent. Certains certificats sont optimaux pour les étudiants sortant directement du lycée qui cherchent à entrer rapidement sur le marché du travail. Les certificats sont également bons pour les adultes qui souhaitent se recycler, se perfectionner ou changer de carrière. »

Le Morton College propose plus de 30 programmes de certificat, notamment la conception assistée par ordinateur, la technologie automobile, le soudage, la comptabilité et les technologies de l’information. « De nombreux certificats comptent 16 crédits collégiaux ou moins et peuvent être complétés en un ou deux semestres », a ajouté Rose. « Nos programmes de certificat les plus populaires comprennent les soins infirmiers auxiliaires certifiés, la maintenance automobile, les affaires et la conception assistée par ordinateur ; nos étudiants ont eu beaucoup de succès à trouver des emplois dans ces domaines.

Plusieurs nouveaux certificats sont offerts cette année, notamment ceux de parajuriste, de technicien de dispensaire de cannabis et de certificats supplémentaires en soudage. « À l’avenir, nous offrirons un programme paramédical et un programme d’arts culinaires, deux industries en forte demande », a déclaré Rose. “Pour plus d’informations, visitez www.morton.edu et rendez-vous sur la page des programmes ou contactez un coach pour la réussite des étudiants. Prenez rendez-vous en appelant le 708-656-8000, poste 2250. Les étudiants peuvent également rencontrer un coordonnateur des services d’orientation professionnelle pour discuter des options.

Les programmes de certificat offrent un excellent moyen de se lancer dans une nouvelle carrière ou d’avancer dans votre carrière actuelle. Morton College s’engage à répondre aux demandes du marché du travail, en veillant à ce que les programmes offerts aident les étudiants à trouver des emplois bien rémunérés dans les industries à forte demande.

Pour plus d’information veuillez contacter:

Collège Morton

3801, avenue S.Central

Cicéron, IL 60804

708-656-8000

www.morton.edu