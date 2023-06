Morton College organisera des séances d’information sur l’éducation technique des adultes et des carrières – Shaw Local

Si vous cherchez à faire progresser votre carrière ou à en commencer une nouvelle, ou simplement à améliorer vos compétences professionnelles, un excellent moyen de rassembler les informations nécessaires pour commencer votre chemin est d’assister aux sessions de la série d’informations sur l’éducation technique sur la carrière des adultes du Morton College à partir de mardi, 13 juin à 18h00 Ce premier rassemblement de la série aura lieu sur le campus dans la salle 202D du bâtiment D, et de légers rafraîchissements seront offerts.

Vous pouvez en savoir plus sur la grande variété de programmes offerts par Morton College, y compris la comptabilité, la gestion d’entreprise et le technicien de dispensaire de cannabis. Les étudiants peuvent obtenir leur choix d’un diplôme d’associé en sciences appliquées (AAS), d’un diplôme d’associé en arts (AA) ou d’un certificat, selon le programme sélectionné.

Le mercredi 14 juin à 18 h dans la salle 108D, Morton College offrira une séance d’information sur son programme de technologie automobile. Les étudiants potentiels et actuels peuvent en savoir plus sur la façon d’obtenir un certificat en maintenance et réparation légère, en sciences automobiles et en technologies automobiles.

Les séances d’information supplémentaires tout au long de l’été, toutes à partir de 18 h, seront les suivantes : Éducation de la petite enfance le 20 juin; Systèmes d’information informatique le 21 juin ; Conception Assistée par Ordinateur le 27 juin ; et CVC le 28 juin.

La série se poursuit avec une journée portes ouvertes sur les sciences de la santé (Nursing – CNA – PTA) le 11 juillet (celle-ci est de 17h00 à 20h00); Soudure le 18 juillet ; Justice pénale, technologie des sciences du feu et parajuriste le 19 juillet ; Office Management Technology le 25 juillet ; Production musicale le 1er août ; et l’éducation des adultes (ESL – Citoyenneté – GED Prep) le 15 août.

Pour les lieux des sessions et des informations supplémentaires, veuillez contacter un recruteur amical du Morton College au 708-656-8000 ext. 2298 ou à [email protected].

Collège Morton

3801, avenue S.Central

Cicéron, IL 60804

708-656-8000

www.morton.edu