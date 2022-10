Morton College offre le coup d’envoi de l’aide financière en octobre – Shaw Local

L’aide financière peut être un élément important de la stratégie d’un étudiant pour payer ses études collégiales. Au Morton College de Cicero, de l’aide est disponible lorsque les étudiants naviguent dans le processus de demande d’aide financière.

“Le FAFSA (Application gratuite pour l’aide fédérale aux étudiants) devient disponible chaque année le 1er octobre”, a expliqué Carissa Davis, directrice de l’aide financière du Morton College. « Pour aider les étudiants à remplir leur demande, nous offrons une assistance tout au long du mois d’octobre. Il est important de postuler le plus tôt possible pour augmenter les chances de recevoir tous les fonds disponibles. »

Le Morton College a organisé un coup d’envoi de l’aide financière le 3 octobre, mais des ateliers hebdomadaires de la FAFSA sont disponibles tout au long du mois d’octobre. “Ces ateliers sont disponibles pour tous les étudiants”, a ajouté Davis. « Nous vous aiderons à remplir les demandes FAFSA et Alternative. Les étudiants peuvent demander la bourse fédérale Pell, le programme de bourses monétaires (MAP), les prêts étudiants directs et la bourse supplémentaire d’opportunités éducatives (SEOG). Les ateliers auront lieu les 18, 19, 25 et 26 octobre de 14h à 15h30

Le coût de l’éducation est l’un des plus grands défis auxquels les étudiants sont confrontés. “Demander une aide financière est le meilleur moyen de lutter contre ces coûts”, a déclaré Davis. « Même si un étudiant n’est pas admissible à une bourse gratuite, il peut être admissible à un prêt étudiant. Les prêts d’études du gouvernement fédéral offrent certains des meilleurs taux d’intérêt et plans de paiement, et une vérification de crédit n’est pas requise pour les étudiants.

Davis recommande aux étudiants de commencer en ligne. “Notre site Web du Morton College contient des liens vers tous les sites Web nationaux et fédéraux nécessaires pour postuler à ces programmes”, a-t-elle déclaré. “J’encourage les étudiants à profiter de l’opportunité d’obtenir de l’aide pendant que des représentants du Morton College et de la Commission d’aide aux étudiants de l’Illinois sont là pour vous aider. Ces ateliers profiteront certainement à tous les étudiants qui demandent à la fois une aide fédérale et des subventions d’État, y compris nos étudiants sans papiers et transgenres. »

Pour plus d’informations, y compris les emplacements des ateliers et la documentation nécessaire, veuillez contacter Jazmyne Alzate à jazmyne.Alzate@morton.edu .

Collège Morton

3801, avenue S.Central

Cicéron, IL 60804

708-656-8000

www.morton.edu