Morton College Athletic Association organisera sa 38e sortie de golf annuelle le 28 juillet – Shaw Local

Le vendredi 28 juillet 2023, la Morton College Athletic Association (MCAA) tiendra sa 38e sortie de golf annuelle «Slivers Open» au Prairie Bluff Public Golf Club, situé au 19433 Renwick Rd. à Crest Hill.

Le MCAA Slivers Open porte bien son nom en l’honneur de Bob Slivovsky, ancien élève du Morton College (’57) et fondateur de la sortie de golf, que nous avons malheureusement perdu en mars 2001 à l’âge de 63 ans. Bien que cela fait plus de 22 ans depuis la mort de l’homonyme de l’événement, le golf a continué de prospérer et de récolter des fonds année après année.

Le Slivers Open collecte des fonds pour le MCAA Henry & Marie Vais Scholarship Fund, qui attribue des bourses d’études à des étudiants-athlètes méritants qui sont transférés dans un collège ou une université de quatre ans. Au cours des 37 dernières sorties, plus de 350 000 $ ont été amassés pour le Fonds de bourses d’études. En 2022, cinq bourses allant de 3 000 $ à 4 000 $ ont été attribuées pour aider ces étudiants-athlètes dans leur nouvelle aventure éducative.

Ceux qui ont connu « Slivers » ne l’oublieront jamais. Sa loyauté envers Morton College était incontestable, et partout où il allait, « Slivers » repartait toujours avec un nouvel ami. Il avait un talent étrange pour connaître le pouls d’une équipe du Morton College et ses prédictions étaient toujours exactes – à tel point qu’il a écrit un livre d’histoires et toutes les statistiques des sports du Morton College de 1924 à 1979 intitulé C’étaient les jeux, mon amour.

Ce sont des gens comme « Slivers » et Hank et Marie Vais (fondateurs de la MCAA) qui ont amélioré le programme sportif du Morton College avec un véritable sentiment de famille.

Les parrainages de trous sont toujours disponibles, alors assurez-vous de vous renseigner sur cette formidable opportunité ! Les dons au Fonds de bourses d’études sont très appréciés.

Pour plus d’informations sur la sortie de golf Slivers Open, ou pour vous inscrire, veuillez contacter :

Jim O’Connell au Morton College

3801, avenue S.Central

Cicéron, IL 60804

708-656-8000 Poste 2459

[email protected]