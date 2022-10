Morton College accueillera la foire annuelle des collèges le mercredi 19 octobre! – Section locale de Shaw

Le mercredi 19 octobre, le Morton College organisera sa foire universitaire annuelle de 18 h 00 à 20 h 00 au gymnase Vais sur le campus, situé au 3801 South Central Avenue à Cicero.

“La foire universitaire s’adresse aux étudiants qui passent du Morton College à un collège ou une université de quatre ans, ainsi qu’aux lycéens qui explorent leurs options universitaires”, a expliqué George Fejt, spécialiste du recrutement au Morton College. « Les familles sont également les bienvenues, car les parents jouent un rôle important dans le processus de décision du collège. De plus, nous accueillons les étudiants qui vivent dans le district de Morton College mais fréquentent un lycée privé.

Selon Fejt, une foire universitaire offre un guichet unique où les étudiants peuvent explorer une variété de collèges et d’universités dans plusieurs États et découvrir ce que ces écoles offrent, des majors académiques à la vie étudiante. “Les étudiants peuvent également en savoir plus sur les opportunités de bourses et comment ils peuvent faire de l’université une option abordable”, a-t-il ajouté. “Nous aurons une forte présence de collèges et d’universités participants de tout le Midwest.”

Les participants auront l’occasion de rencontrer des représentants de 75 collèges et universités allant des grandes écoles phares de l’État aux petites institutions d’arts libéraux. « La foire universitaire offre également une chance de se renseigner sur ce qui est disponible au Morton College, avec l’occasion de rencontrer les professeurs et le personnel et de se renseigner sur nos programmes de carrière, techniques et de transfert universitaire », a déclaré Fejt. “De plus, nous organisons une présentation sur l’aide financière à 19h30 afin que les familles puissent en apprendre davantage sur le processus d’aide financière, qui est si essentiel pour permettre des études supérieures.”

Morton College’s College Fair est une foire StriveScan, qui propose une application mobile qui permet aux étudiants de partager rapidement leurs informations avec les écoles de leur choix. Les étudiants sont invités à s’inscrire à l’avance sur www.strivescan.com .

Pour plus d’information veuillez contacter:

Collège Morton

3801, avenue S.Central

Cicéron, IL 60804

708-656-8000

www.morton.edu