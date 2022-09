Le Morton Arboretum a nommé un nouveau président et chef de la direction pour diriger l’institution dans son prochain siècle.

Jill Koski ne deviendra que la quatrième dirigeante en 100 ans d’histoire de l’arboretum et la première femme sélectionnée pour ce rôle.

Koski retrouve ses racines au musée des arbres en plein air de Lisle. Elle a passé une décennie comme vice-présidente du développement et a pris en charge la croissance de la collecte de fonds de l’arboretum.

Koski succèdera à Gerard Donnelly, un ancien professeur de botanique qui prend sa retraite à la fin de ce mois après plus de 30 ans – plus longtemps que n’importe lequel de ses prédécesseurs.

Donnelly a recherché un marketing plus agressif, de nouveaux événements et des collaborations scientifiques alors que l’arboretum évoluait de ses origines privées et familiales vers une organisation plus soutenue par le public. Avec Donnelly à la barre, l’arboretum est devenu beaucoup plus accessible, la fréquentation a établi des records et des artistes du Danemark et d’Afrique du Sud ont installé de gigantesques sculptures autour de ses bois, prairies et lacs.

Koski prendra officiellement la relève le 28 novembre.

“Jill est un défenseur des arbres qui apprécie fortement le travail scientifique de The Morton Arboretum”, a déclaré Donnelly dans un communiqué mardi. “Elle croit au pouvoir des organisations à but non lucratif pour changer le monde et continue de consacrer sa carrière à de telles causes.”

Koski est présidente et chef de la direction de Holden Forests & Gardens dans l’Ohio depuis 2017. Elle a précédemment occupé des postes au Shedd Aquarium et au Peggy Notebaert Nature Museum à Chicago.

“Le Morton Arboretum aide des millions de personnes à maintenir un lien vital avec les arbres et les plantes, tout en menant des efforts pour conserver les arbres dans la région de Chicago et dans le monde”, a déclaré Koski dans un communiqué. “Je suis honoré de diriger l’institution dans son deuxième siècle et de faire progresser sa stratégie en tant que champion des arbres pour créer un monde plus vert, plus sain et plus beau.”

Pendant son séjour à l’arboretum, Koski a dirigé les efforts de collecte de fonds pour la campagne de financement « Growing Brilliantly » de 70 millions de dollars afin d’élargir les travaux de recherche et de conservation des arbres. La campagne a également financé le lancement du Centre for Tree Science.

Le conseil d’administration de l’arboretum a choisi Koski après un processus de recherche mondial qui a pris en compte des dizaines de candidats potentiels. Le conseil a également retenu les services de Koya Partners, une société de recrutement de cadres.

“Jill Koski apporte la vision, les qualifications professionnelles et les caractéristiques personnelles nécessaires pour diriger efficacement l’arboretum de Morton vers son avenir”, a déclaré le président du conseil d’administration, Stephen Van Arsdell.

Après le départ à la retraite de Donnelly le 30 septembre, James Fawley, vice-président des finances de l’arboretum, occupera le poste de président et chef de la direction par intérim jusqu’à l’arrivée de Koski fin novembre.

Outre Donnelly, seuls deux autres administrateurs ont tenu le rôle dans le premier siècle de l’arboretum. Donnelly a supervisé le développement d’un nouveau centre d’accueil, d’un jardin pour enfants et d’une nouvelle entrée le long de la route 53.

“Nous avions vraiment besoin d’impliquer un plus large éventail de publics, et nous y travaillons depuis”, a déclaré Donnelly au Daily Herald l’année dernière lorsqu’il a annoncé ses plans de retraite.

Il quittera ses fonctions alors que l’arboretum fête son centenaire. La célébration se poursuivra avec le dévoilement du Grand Jardin de 16,6 millions de dollars, une nouvelle exposition horticole et lieu de mariage juste au-delà du centre d’accueil, le 18 septembre.

https://www.dailyherald.com/news/20220906/a-tree-advocate-morton-arboretum-names-new-ceo?cid=search