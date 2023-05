Morton Arboretum à Lisle fournit un support pour l’exposition ‘Of the Earth’ – Shaw Local

LISLE – Cinq sculptures à grande échelle d’un artiste polonais américain Olga Ziemska ont été créés exclusivement pour une nouvelle exposition à The Morton Arboretum, « De la Terre », ouverture le vendredi 26 mai à Lisle.

L’exposition explorera l’expression et la philosophie de l’artiste, qu’elle décrit comme « Nous sommes la nature », a déclaré un communiqué de presse. Ziemska a déclaré que son objectif était de rappeler aux gens que « tout dans la vie est dérivé des mêmes éléments de base qui forment tout dans la nature, y compris nous-mêmes. Il n’y a pas de séparation. » En polonais, son propre nom Ziemska signifie « de la Terre ».

Le travail de l’artiste est créé à partir de branches d’arbres récupérées et d’autres matériaux naturels recueillis à divers endroits dans les 1 700 acres de l’Arboretum.

« Je donne une nouvelle vie aux matériaux naturels récupérés et je les transforme de la nature en de nouvelles formes », a déclaré Ziemska dans le communiqué.

« Olga apportera une nouvelle exposition fraîche et évocatrice au programme d’expositions d’art de The Morton Arboretum, qui a amélioré l’expérience des invités parmi nos collections d’arbres », a déclaré Preston Bautista, vice-président de l’apprentissage et de l’engagement, dans le communiqué. « L’expérience de l’art jumelé à la nature à travers l’Arboretum a été très attrayante tant pour les visiteurs fréquents que pour ceux qui viennent pour la toute première fois. Nous poursuivons cette approche d’expositions uniques en ligne avec la mission de l’Arboretum qui motivent vraiment les gens à sortir parmi les arbres et à explorer la nature.

Le sculpteur « De la Terre » est Olga Ziemska. (Photo fournie par Olga Ziemska)

Ce sera la plus grande exposition, à ce jour, pour Ziemska, qui vit et travaille à Cleveland, Ohio. Elle a exposé et créé des installations publiques en Pologne, à Taïwan, en Italie, en Corée du Sud, au Mexique et ailleurs dans le monde, au cours d’une carrière de plus de 20 ans. Son travail enlace et fusionne le corps humain avec d’autres formes naturelles, ce qui, selon elle, «nous rappelle notre propre physicalité de connexion transparente à la Terre et à la nature».

Les paysages arborés de l’Arboretum ont inspiré Ziemska car certaines de ses zones lui rappellent les paysages de la Pologne, où elle vivait auparavant et où la majorité de sa famille demeure. Elle a construit sa carrière dans le monde de la sculpture dominé par les hommes, explorant ses multiples identités en tant qu’enfant d’immigrants de première génération, américaine, artiste, femme et humaine.

Parmi ses prix prestigieux figure une bourse Fulbright et elle est une ancienne élève de la Rhode Island School of Design.

L’exposition, qui se déroulera jusqu’au printemps 2025, est incluse dans l’entrée chronométrée à The Morton Arboretum.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: Exposition de sculptures « De la Terre »

OÙ: L’Arboretum Morton, 4100 Route 53, Lisle

QUAND: Du 26 mai au printemps 2025

INFORMATION: 630-968-0074, mortonarb.org