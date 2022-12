Mortel Black Mamba trouvé sous l’arbre de Noël d’une famille

Noël apporte avec lui, la gaieté, les célébrations et les jubilations, et un arbre de Noël est l’une des décorations les plus couramment utilisées dans le monde pour signifier la fête. La plupart des célébrations de Noël sont incomplètes sans un arbre de Noël décoré et bien éclairé et une famille en Afrique du Sud prévoyait de faire de même mais s’est rasée de près dans le processus.

Un arbre de Noël est rempli de cadeaux, d’étoiles et de jouets, mais cette famille a trouvé un gros serpent venimeux vivant dans l’arbre de Noël qu’elle a acheté quelques jours avant Noël. Ils ont eu un choc de leur vie lorsque, tout en décorant l’arbre, le serpent a rampé hors de l’intérieur de l’arbre.

Pour se débarrasser du serpent venimeux, la famille a fait appel à un chasseur de serpents professionnel. L’homme qui a été embauché pour se débarrasser du serpent, Nick Evans, a publié l’incident sur Facebook pour que tout le monde puisse le voir.

Nick Evans a appelé en plaisantant le serpent un cadeau de Noël précoce du Père Noël et a poursuivi en expliquant comment le serpent avait probablement grimpé et caché à l’intérieur de l’arbre après avoir été dérangé par le jardinier à l’extérieur dans le jardin.

«Je l’ai ramassé là où il se cachait, avec les pinces, je l’ai soulevé par-dessus les fils et les choses qui pourraient être renversés, je l’ai posé sur le sol du salon et je l’ai épinglé. Il mesure environ 2,1 m, avec un peu de queue manquante également. Un spécimen assez détendu, malgré son épreuve », a-t-il déclaré en partageant également une photo du serpent.

Le serpent qui est sorti de l’arbre n’est pas n’importe quel autre serpent mais le mamba noir, qui est considéré comme le deuxième serpent le plus venimeux au monde. Sa longueur totale peut atteindre 10 pieds et le serpent trouvé dans l’arbre mesurait 6 pieds. La neurotoxine peut être libérée de sa morsure, ce qui peut tuer un être humain en seulement 20 minutes.

