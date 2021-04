Les fans de MORTAL Kombat avaient dû attendre deux décennies pour que la franchise revienne sur les écrans au format film, de sorte que la pression pour livrer était forte sur ceux qui étaient derrière le film.

Pour la plupart, les fans et les critiques suggèrent que le récent redémarrage a fait exactement cela – à l’exception du sous-complot faible occasionnel.

Alamy

Le film est à la fois plein d’action et de violence[/caption]

Que s’est-il passé à la fin de Mortal Kombat?

Après que les champions de la Terre triomphent en maîtrisant les forces d’Outworld, Sub-Zero attire Cole Young dans une bataille mortelle pour sauver sa femme et sa fille.

En infériorité numérique et en sous-effectif, Cole utilise le kunai sanglant de Hanzo Hasashi pour invoquer son ancêtre du royaume des Pays-Bas.

Hanzo, qui s’appelle à ce stade Scorpion, émerge de l’enfer à la suite de la réaction de son propre sang avec celui de Cole. Les deux font équipe pour affronter Sub-Zero, avant que Scorpion ne porte finalement le coup fatal, rétablissant l’ordre.

Bien qu’il ait perdu la bataille, Shang Tsung récupère les cadavres de Goro et Sub-Zero et jure qu’il y aura bientôt un combat de plus en plus important. L’un des derniers plans du film voit le personnage principal Cole faire ses valises pour un voyage à Hollywood, où il vise à recruter la célèbre star de cinéma d’action Johnny Cage pour aider la cause.

Alamy

Le film n’est actuellement disponible à regarder qu’aux États-Unis[/caption]

De quoi parle Mortal Kombat?

La bande-annonce qui a chuté deux mois avant la sortie du film promettait un film bourré d’action et violent – elle n’a pas déçu.

Le film présente un «mystérieux tournoi intergalactique d’arts martiaux anciens», selon une description en ligne.

Le combattant MMA Cole Young, joué par Tan, recherche les plus grands champions de la Terre afin de «se dresser contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers».

Le film présente des personnages tels que Sub Zero, Sonya Blade et le Scorpion.

«Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant la naissance de Cole», lit-on dans le synopsis officiel.





«Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden, un Dieu ancien et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque.

Le film est sorti plus tôt ce mois-ci de l’autre côté de l’étang et sera disponible au Royaume-Uni plus tôt cette année.

Alamy

Scorpion aide à vaincre le mal dans la bataille finale du film[/caption]

Y aura-t-il une suite?

Il n’y a pas encore eu de confirmation d’une suite, bien que la superstar de la WWE The Miz ait jeté son chapeau dans le ring pour le rôle de Johnny Cage s’il s’agissait d’un deuxième film.

Miz a tweeté une photo le vendredi 23 avril, sous-titrée «Non Johnny Cage? JE SUIS les effets spéciaux. Laissez-moi faire le casting pour vous. Dites « cheese #Combat mortel @MKMovie @noobde«

Il n’a pas fallu longtemps à Ed Boon, co-créateur de la franchise Mortal Kombat pour répondre. Il a plaisanté: «Guy fait une affaire convaincante.»