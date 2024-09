« Mortal Kombat 1 : La bande-annonce de lancement de Khaos Reigns présente la bataille pour la nouvelle ère de Liu Kang dans la dernière extension »

Warner Bros. Games a publié aujourd’hui la bande-annonce de lancement officielle de Mortal Kombat 1 : Khaos Reignsune toute nouvelle extension pour Mortal Kombat 1 qui sera disponible numériquement le 24 septembre à 16h BST pour PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store).





La bande-annonce de lancement offre un aperçu plus détaillé du nouveau Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns L’histoire continue, et se concentre sur une menace dangereuse qui a émergé d’une chronologie alternative, dirigée par l’impitoyable Titan Havik. Pour vaincre cette menace, le Dieu du Feu Liu Kang doit rallier ses champions et faire confiance à ses ennemis avant que sa Nouvelle Ère de paix ne se transforme en khaos pour les royaumes.





La bande-annonce révèle également la première Fatality du prochain combattant invité Visage de fantômel’identité récurrente endossée par les antagonistes de la Crier franchise de films d’horreur, qui fera partie Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns à côté de la T-1000 Terminateur (Terminator 2 : Le jugement dernier) et Conan le Barbare.





De plus, la vidéo met en évidence de nouveaux moments de gameplay pour Cyrax, Secteuret Noob Saibotqui rejoindront tous la liste le 24 septembre lors de la sortie de l’extension, ainsi que quatre nouveaux skins de personnages disponibles en bonus pour ceux qui précommandent Mortal Kombat 1 : Khaos Reignsy compris Mariage Scorpion, Impératrice Mileenaet classique Mortal Kombat 3 ultime versions de Sub-Zero et Noob Saibot.





Enfin, la bande-annonce montre un autre aperçu de Animalitésles coups de grâce préférés des fans qui permettent à tous les personnages jouables de se transformer en leur animal spirituel pour anéantir les adversaires vaincus, et Les Tours du Tempsun mode de retour avec une rotation continue de défis et d’événements en jeu, tous deux disponibles sous forme de mise à jour de contenu gratuite pour tous Mortal Kombat 1 propriétaires en collaboration avec le Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns lancement.





Voir et partager le Mortal Kombat 1 : Khaos règne – Bande-annonce de lancement officielle : LIEN YouTube







Mortal Kombat 1 : Khaos Reigns est une nouvelle extension pour Mortal Kombat 1le dernier volet de la série acclamée Mortal Kombat franchise de jeux vidéo développée par NetherRealm Studios, studio primé, qui s’est vendue à plus de 4 millions d’exemplaires dans le monde à ce jour. L’extension présente la prochaine phase du récit qui définit le genre, centré sur la paix et l’anarchie, avec de tout nouveaux chapitres du mode Histoire (disponibles le 24 septembre), ainsi que l’ajout de Pack Kombat 2 comprenant six personnages jouables – Cyrax, Sektor, et Noob Saibot (disponible le 24 septembre), plus Visage de fantôme, T-1000 Terminateuret Conan le Barbare (le calendrier de sortie post-lancement pour les invités sera annoncé à une date ultérieure).





Pour en savoir plus sur Mortal Kombat 1 : Khaos Reignsvisite MortalKombat.com ou rejoignez la conversation communautaire sur Instagram (@MortalKombat), TikTok (@MortalKombat), X (@MortalKombat), Twitch (Royaume des Enfers), YouTube (Mortal Kombat), Facebook (MortalKombat), Discorde (MortalKombat), ou Reddit (MortalKombat).





