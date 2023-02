«Mort subitement» publie des tragédies tordues pour pousser les mensonges sur les vaccins

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Les résultats de l’autopsie d’Anastasia Weaver, 6 ans, peuvent prendre des semaines. Mais les militants anti-vaccins en ligne n’ont eu besoin que d’heures après ses funérailles cette semaine pour blâmer sans fondement le vaccin COVID-19.

Un compte Twitter prolifique a publié le nom d’Anastasia et un portrait de danse souriant dans un tweet avec un emoji de seringue. Un utilisateur de Facebook a envoyé un message à sa mère, Jessica Day-Weaver, pour la traiter de «meurtrier» pour avoir fait vacciner son enfant.

En réalité, la maternelle de l’Ohio avait connu des problèmes de santé à vie depuis sa naissance prématurée, notamment l’épilepsie, l’asthme et des hospitalisations fréquentes avec des virus respiratoires. « Les médecins ne nous ont donné aucune autre information que celle-ci était due à toutes ses maladies chroniques. … On n’a jamais pensé que cela pourrait provenir du vaccin », a déclaré Day-Weaver à propos de la mort de sa fille.

Mais ces faits n’avaient pas d’importance en ligne, où Anastasia a été rapidement ajoutée à une liste croissante de centaines d’enfants, d’adolescents, d’athlètes et de célébrités dont les décès et les blessures inattendus ont été imputés à tort aux coups de COVID-19. En utilisant le hashtag #diedsuddenly, les théoriciens du complot en ligne ont inondé les médias sociaux de reportages, de nécrologies et de pages GoFundMe ces derniers mois, laissant les familles en deuil se débattre avec les mensonges.

Il y a l’animateur de télévision brésilien de 37 ans qui s’est effondré en direct à cause d’un problème cardiaque congénital. Le cavalier de taureaux non vacciné de 18 ans décédé d’une maladie rare. L’actrice de 32 ans qui est décédée des suites d’une infection bactérienne.

L’utilisation de «mort subitement» – ou une version mal orthographiée de celui-ci – a bondi de plus de 740% dans les tweets sur les vaccins au cours des deux derniers mois par rapport aux deux mois précédents, a constaté la société de renseignement médiatique Zignal Labs dans une analyse menée pour The Presse associée. L’explosion de l’expression a commencé avec le lancement fin novembre d’un “documentaire” en ligne du même nom, donnant du pouvoir à ce que les experts disent être une nouvelle sténographie préjudiciable.

“C’est une sorte de langage de groupe, une sorte de clin d’œil, de coup de pouce”, a déclaré Renee DiResta, responsable de la recherche technique à l’Observatoire Internet de Stanford. “Ils prennent quelque chose qui est une manière relativement courante de décrire quelque chose – les gens meurent, en fait, de façon inattendue – et ensuite, en lui attribuant un hashtag, ils regroupent tous ces incidents en un seul endroit.”

La campagne cause des dommages au-delà d’Internet, a déclaré l’épidémiologiste Dr Katelyn Jetelina.

“Le vrai danger est que cela conduit finalement à des actions dans le monde réel telles que la non-vaccination”, a déclaré Jetelina, qui suit et décompose les données COVID pour son blog, “Your Local Epidemiologist”.

Une étude rigoureuse et des preuves concrètes provenant de centaines de millions de vaccins administrés prouvent que les vaccins COVID-19 sont sûrs et efficaces. Les décès causés par la vaccination sont extrêmement rares et les risques associés à la non-vaccination sont bien plus élevés que les risques de la vaccination. Mais cela n’a pas empêché les théoriciens du complot de lancer diverses fausses accusations contre les vaccins.

Le film “Mort soudainement” présente un montage de titres trouvés sur Google pour suggérer à tort qu’ils prouvent que les morts subites “ne se sont jamais produites comme ça jusqu’à présent”. Le film a amassé plus de 20 millions de vues sur un site Web alternatif de partage de vidéos, et son compte Twitter compagnon publie quotidiennement plus de décès et de blessures.

Un examen AP de plus de 100 tweets du compte en décembre et janvier a révélé que les affirmations selon lesquelles les cas étaient liés au vaccin étaient en grande partie non fondées et, dans certains cas, contredites par des informations publiques. Certaines des personnes présentées sont décédées de troubles génétiques, de surdoses de drogue, de complications de la grippe ou de suicide. L’un est mort dans un accident de surf.

Les cinéastes n’ont pas répondu aux questions spécifiques de l’AP, mais ont plutôt publié une déclaration faisant référence à une “augmentation des morts subites” et à un “taux PROUVÉ de décès excessifs”, sans fournir de données.

Le nombre total de décès aux États-Unis a été plus élevé que ce à quoi on pourrait s’attendre depuis le début de la pandémie de COVID-19, en partie à cause du virus, des surdoses et d’autres causes. Les vaccins COVID-19 ont évité près de 2 millions de décès aux États-Unis au cours de leur première année d’utilisation.

Certains décès exploités dans le film sont antérieurs à la pandémie. L’écrivain californien Dolores Cruz a publié un essai en 2022 sur le deuil de son fils, décédé dans un accident de voiture en 2017. “Mort soudainement” a utilisé une capture d’écran du titre du film, décrivant sa mort comme étant liée au vaccin.

“Sans ma permission, quelqu’un a pris son histoire pour montrer un côté, et je n’apprécie pas cela”, a déclaré Cruz dans une interview. “Son héritage et sa mémoire sont ternis.”

D’autres figurant dans le film ont survécu – mais ont été contraints de regarder des clips de leurs urgences médicales déformées dans le monde entier. Pour le présentateur de télévision brésilien Rafael Silva, qui s’est effondré lors d’un reportage à l’antenne en raison d’une anomalie cardiaque congénitale, la désinformation en ligne a déclenché une vague de harcèlement avant même que le film “Mort subitement” n’utilise les images.

“J’ai reçu des messages disant que j’aurais dû mourir pour servir d’exemple à d’autres personnes qui pensaient encore à se faire vacciner”, a déclaré Silva.

De nombreux messages en ligne ne citent aucune preuve, sauf que la personne décédée avait été vaccinée à un moment donné dans le passé, en utilisant une stratégie de désinformation commune connue sous le nom d’erreur post hoc, selon Jetelina.

“Les gens supposent qu’une chose en a causé une autre simplement parce que la première chose a précédé l’autre”, a-t-elle déclaré.

Certaines affirmations concernant ceux qui ont souffert de problèmes cardiaques militarisent également un noyau de vérité – que les vaccins COVID-19 peuvent provoquer des problèmes rares d’inflammation cardiaque, de myocardite ou de péricardite, en particulier chez les jeunes hommes. Les experts médicaux disent que ces cas sont généralement bénins et que les avantages de la vaccination l’emportent largement sur les risques.

Le récit a également tiré parti de moments très médiatisés comme l’effondrement de la sécurité des Buffalo Bills Damar Hamlin alors qu’il a subi un arrêt cardiaque lors d’un match le mois dernier après un coup féroce à la poitrine. Mais l’arrêt cardiaque soudain est depuis longtemps une cause importante de décès aux États-Unis – et les experts médicaux conviennent que le vaccin n’a pas causé la blessure de Hamlin.

Pour certaines familles, la désinformation représente un spectacle parallèle à leur véritable objectif : comprendre pourquoi leurs proches sont morts et prévenir des tragédies similaires.

Le fils de Clint Erickson, Tyler, est décédé en septembre juste avant son 18e anniversaire alors qu’il jouait au golf près de leur domicile en Floride. La famille sait que son cœur s’est arrêté mais ne sait toujours pas exactement pourquoi. Tyler n’était pas vacciné, mais son histoire est néanmoins apparue dans le film “Mort soudainement”.

“Cela me dérange, qu’il soit utilisé de cette façon”, a déclaré Erickson. Mais “le plus gros problème personnel que j’ai est d’essayer de trouver une réponse ou une fermeture à ce qui a causé cela.”

Day-Weaver a déclaré qu’il était bouleversant de voir des gens exploiter la mort de sa fille alors qu’ils ne savaient rien d’elle. Ils ne savaient pas qu’elle aimait tellement les gens qu’elle étreignait des inconnus chez Walmart, ou qu’elle venait juste d’apprendre à casser.

Pourtant, Day-Weaver a déclaré: «Je ne souhaiterais à personne la perte d’un enfant. Même eux.

___

Natália Scarabotto de Río de Janeiro a contribué à ce rapport.