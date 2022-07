Mort mais pas enterré, le corps de l’ex-président angolais déclenche un combat continental

Mais pour ses nombreux détracteurs, il était un dictateur impitoyable qui a supprimé la démocratie et supervisé une économie étouffée par la corruption, la plupart des Angolais vivant avec moins de 2 dollars par jour.

“Je trouve incroyable que les gens prétendent maintenant que dos Santos était un saint. Il ne l’était pas », a déclaré Adolfo Tembo, 26 ans, qui vend des cacahuètes grillées et des bananes.

M. dos Santos vivait en exil volontaire à Barcelone depuis trois ans. Selon Welwitschia dos Santos, populairement connu sous le nom de Tchizé, il avait dit qu’il voulait y être enterré.

Il s’était de plus en plus isolé du parti qu’il avait si longtemps contrôlé. Son successeur trié sur le volet, M. Lourenço, arrivé au pouvoir en 2017, s’était retourné contre lui, accusant l’administration dos Santos du malaise économique de l’Angola et poursuivant ses enfants.

M. Lourenço et M. dos Santos ont tenté un rapprochement l’an dernier. M. dos Santos est retourné en Angola et devait comparaître à la conférence du parti. Mais ensuite, il a appris que son fils José Filomeno dos Santos serait condamné à cinq ans de prison pour avoir détourné le fonds souverain de l’État. L’ancien président a été encore plus indigné par un plan visant à retirer son visage de la monnaie angolaise, a déclaré Tchizé dos Santos.

“Mon père a été extrêmement humilié la première fois qu’il est retourné en Angola, ce qu’il a fait contre notre jugement et nos conseils, convaincu de la volonté du président Joao Lourenço de parvenir à une réconciliation sincère”, a déclaré Mme dos Santos, dans une réponse par courrier électronique aux questions de Le New York Times.