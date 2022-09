Mort horrible d’une bagagiste de 26 ans, “scalpée” après que ses cheveux se soient retrouvés coincés dans un tapis roulant alors qu’elle déchargeait son vol

Une bagagiste est décédée après que ses cheveux se soient retrouvés coincés sur un tapis roulant de l’aéroport.

Jermani Thompson, 26 ans, employé à l’aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans, a été pris dans le moment d’horreur mardi soir.

Thompson, de Louisiane, déchargeait un avion de Frontier Airlines qui a atterri vers 22 heures lorsque ses cheveux se sont soudainement pris dans un chargeur à bande.

Mike Hough, PDG de GAT Airline Ground Support, a déclaré: “Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que ses cheveux se sont emmêlés avec les machines du chargeur à bande.”

Thompson a été emmené au centre médical Ochsner Kenner avec des blessures graves, selon nola.com.

On ne sait pas comment ses cheveux se sont coincés sur le tapis roulant.

Le bureau du coroner de la paroisse de Jefferson effectuera une autopsie pour déterminer la cause officielle du décès.

La famille, les amis et l’employeur de Thompson sont dévastés par la nouvelle de sa mort prématurée.

Hough a déclaré: “Nous avons le cœur brisé et soutenons sa famille et ses amis du mieux que nous pouvons.”

“Nous sommes profondément attristés par la perte tragique de Jermani Thompson, membre de l’équipe d’assistance au sol de GAT Airline”, a déclaré Kevin Dolliole, directeur de l’aviation pour l’aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans.

“L’aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis, ainsi qu’à nos partenaires de GAT et Frontier Airlines.

“Jermani faisait partie de notre famille Airport, et nous continuerons à nous soutenir mutuellement de toutes les manières possibles pendant cette période difficile.”

Frontier Airlines a également partagé ses condoléances dans un communiqué.

“Nous adressons nos plus sincères condoléances à la suite du décès tragique d’un membre de l’équipe de notre partenaire commercial d’assistance en escale à l’aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans.

“Nos pensées vont à sa famille et à ses proches pendant cette période difficile.”

Les hommages ont afflué pour Thompson, qui était une star du basket-ball au lycée et au collège.

Sa mère, Angela Dorsey, a déclaré à WVUE: “C’était une gourou du basket-ball; faites tout ce que vous lui demandez de faire. Ce que vous avez besoin que je fasse.

“Je n’arrive pas à y croire, tu sais, ma fille unique est partie.”

L’ancienne entraîneure adjointe de basket-ball de Thompson, Stasha Thomas-James, a déclaré que la talentueuse joueuse avait été capitaine de son équipe au cours de sa dernière année.

“C’était une excellente tireuse, elle pouvait tirer à trois et jouait dur, jouait dur. Elle avait une excellente attitude”, a déclaré Thomas-James.

L’ancien entraîneur de Thompson au Hesston College, Daniel Harrison, a fait écho à ces sentiments.

“C’était le genre d’enfant qui souriait toujours, une super coéquipière.

“Elle n’était ni la plus grande ni la plus grande. Mais chaque fois qu’elle allait par terre, elle me donnait tout ce qu’elle avait.

“Il n’y avait pas d’abandon en elle, quel que soit le score.”

La famille de Thompson a de nombreuses questions sans réponse concernant sa mort.

“C’était la personne la plus gentille. C’était une travailleuse acharnée qui poursuivait toujours ses objectifs”, a déclaré la belle-sœur de Thompson, Nichole Branch.

“Elle est allée travailler un matin et n’est jamais rentrée à la maison.

“C’est tellement irréel en ce moment.”