Mort et chagrin à chaque tournant dans un kibboutz près de Gaza pris en embuscade par le Hamas

BE’ERI, Israël — Une odeur de mort envahissante flotte dans l’air à Beeri, un kibboutz près de la frontière avec Gaza où des militants du Hamas ont tendu une embuscade à la petite communauté samedi matin, laissant derrière eux un sillage de dévastation et des dizaines de morts.

Quelques jours plus tard, des sacs mortuaires restent dans les rues. Les maisons démolies et les véhicules aux portes grandes ouvertes racontent l’histoire non pas d’une communauté, mais de tout un pays, complètement pris au dépourvu.

« Ils sont venus pour tuer, tuer et tuer », a déclaré le général de division israélien Itai Veruv en conduisant les journalistes dans les rues désormais méconnaissables de Beeri.

Suivez la couverture en direct de NBC News ici.

Liel Fishbien, 25 ans, avec sa famille. Liel Fishbien

« Il n’y a plus de kibboutz là-bas », a déclaré Liel Fishbien, 25 ans, qui a survécu à l’attaque après 22 heures de clandestinité avec sa grand-mère chez elle à Beeri et s’est ensuite enfui pour se mettre en sécurité. « Tout a été démoli. »

Alors que Fishbien a réussi à s’échapper, environ 100 personnes ont été tuées, selon les services d’urgence israéliens, et d’autres auraient été prises en otage, notamment la sœur cadette de Fishbien, Tchelet Fishbien, 18 ans, et son petit ami, avec qui elle avait récemment commencé à sortir.

« Soyez prudent et taisez-vous »

Fishbien a déclaré que lui et sa grand-mère étaient en contact avec sa sœur, qui travaille dans un jardin d’enfants, après s’être abrités lorsqu’ils ont entendu ce qui ressemblait à des missiles peu après 6h30 samedi, mais qu’ils ont perdu le contact vers 11h30.

« La dernière chose qu’elle a dite a été : ‘Soyez prudent et silencieux. Ils sont dans votre quartier », a-t-il déclaré.

Fishbien, un musicien qui vit à Jérusalem, donne des cours de batterie et travaille comme technicien à la Tour de David, a déclaré qu’avant samedi, il avait prévu d’aller au Japon l’année prochaine pour étudier la musique. Il espérait également étudier le bouddhisme et visiter un monastère.

Maintenant, « nous n’avons aucun plan », a-t-il déclaré. « Juste survivre à ça. »

Une maison détruite mercredi à Beeri, en Israël, où des militants du Hamas ont tué des dizaines de personnes quelques jours plus tôt. Chantal Da Silva / NBC News

Une maison en ruines mercredi à Beeri, en Israël, près de la frontière avec Gaza, après la mort de dizaines de civils quelques jours plus tôt. Chantal Da Silva / NBC News

« Ils nous ont laissé mourir »

Fishbien a déclaré qu’il estimait que le gouvernement israélien avait laissé tomber sa famille et des centaines d’autres personnes qui ont perdu des proches dans l’attaque.

« Ils nous ont laissé mourir. C’est exactement ce qui s’est passé », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne « se définit pas comme étant de gauche ou de droite ».

Il s’est dit « triste que des innocents soient blessés », à la fois en Israël, où au moins 1 200 personnes, dont 189 soldats, sont mortes, et à Gaza, où au moins 1 120 personnes ont été tuées et plus de 260 000 ont été déplacées. .

Liel Fishbien, 25 ans, et sa sœur Tchelet Fishbien, 18 ans. Liel Fishbien

Fishbien a déclaré avoir également vu les visages de certains militants du Hamas qui ont attaqué sa communauté, affirmant que certains d’entre eux ressemblaient à des « enfants de 14 ans ».

« Les enfants ne devraient pas se rendre dans des endroits pour tuer des gens », a-t-il déclaré. « Ils devraient avoir une vie meilleure. »