Mort d’une mère et de ses 3 enfants dans un possible meurtre-suicide dans l’Oklahoma

VERDEGRIS, Okla. (AP) – Une femme et ses trois enfants ont été retrouvés morts dans une maison de l’Oklahoma jeudi soir dans ce qui pourrait être un meurtre-suicide après une impasse de plusieurs heures, ont annoncé les autorités.

Les noms des victimes n’ont pas été communiqués dans l’immédiat.

L’affrontement a commencé dans la petite ville de Verdigris, une banlieue à l’est de Tulsa, après qu’une femme a dit à un policier en patrouille vers 16 heures qu’une autre femme avec une arme à feu la retenait en otage dans un garage, a déclaré le chef de la police Jack Shackleford, a rapporté KOKI-TV.

La femme a également déclaré qu’il y avait des enfants dans la maison et l’officier a appelé des renforts, a déclaré Shackleford.

Plusieurs agences ont encerclé la maison, dont une équipe SWAT de la Nation Cherokee.

Les autorités sont entrées dans la maison vers 19h30 et ont trouvé les corps de la femme et de trois enfants, dont l’âge serait compris entre plusieurs mois et environ 11 ans.

Une arme de poing a été retrouvée sur les lieux et les meurtres font l’objet d’une enquête en tant que meurtre-suicide, ont indiqué les autorités.

Shackleford a déclaré que des agents se sont rendus au domicile à plusieurs reprises dans le passé pour des appels domestiques et de santé mentale, a rapporté KOKI-TV.

The Associated Press