Mort d’un célèbre créateur de mode

Paco Rabanne était surtout connu pour ses créations excentriques de l’ère spatiale et ses parfums les plus vendus

Le créateur de mode d’origine espagnole Paco Rabanne est décédé à l’âge de 88 ans dans la ville française de Porstall, où il vivait. Sa mort a été confirmée par Puig, qui contrôle la maison de couture et les affaires de parfum portant son nom.

Dans un communiqué, le président de Puig, Jose Manuel Albesa, a déclaré que Rabanne “a marqué des générations avec sa vision radicale de la mode et son héritage vivra.”

Rabanne, de son vrai nom Francisco Rabaneda y Cuervo, était surtout connu pour ses styles futuristes excentriques utilisant des matériaux comme le plastique, le métal et le papier, faisant de lui une figure majeure du mouvement de la mode spatiale des années 1960.

Sa première collection utilisant des plastiques a été présentée en 1966 et s’intitulait “12 robes inportables dans des matériaux contemporains.” Rabanne « a rendu la transgression magnétique » avec son « esprit radical et rebelle », dit Albésa.

Né en 1934, le père de Rabanne était colonel dans l’armée républicaine et a été abattu par les troupes franquistes pendant la guerre civile espagnole. Sa mère était chef couturière dans la première maison de couture de Cristobal Balenciaga au Pays basque. La famille a ensuite déménagé à Paris, où Rabanne a étudié pour un diplôme d’architecture et a commencé à créer des croquis pour Dior et Givenchy.

Au cours de sa carrière, Rabanne a habillé des stars d’Audrey Hepburn à Lady Gaga. Il a pris sa retraite en 1999 et avait rarement fait des apparitions en public depuis.

La cause de la mort de Rabanne n’a pas été confirmée.