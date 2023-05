Mort d’Eusebius McKaiser

L’AUTEUR et diffuseur Eusebius McKaiser est décédé à l’âge de 45 ans après avoir subi une crise d’épilepsie présumée.

Il est décédé mardi à Johannesburg, en Afrique du Sud, selon son manager Jackie Styrdom.

Eusebius Mckaiser est décédé à l’âge de 45 ans Crédit : Getty

Elle a déclaré à TimesLIVE : « Tout s’est passé si vite.

« Son partenaire Nduduzo Nyanda est à la morgue avec sa famille. Je suis tellement désemparé. Je n’arrive pas à y croire. »

McKaiser a publié plusieurs livres, dont A Bantu In My Bathroom et Run, Racist, Run.

Il a également écrit pour le Daily Mail, The Guardian et The Sunday Times – et était une voix familière sur Talk Radio 702 et Power FM à Gauteng.

Les hommages ont afflué pour le diffuseur très apprécié.

Le porte-parole du président Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, a déclaré qu’il était « un esprit brillant ».

« J’ai suivi son travail et j’ai apprécié ses émissions et ses interviews lorsqu’il était au 702 », a déclaré Magwenya.

« Il a apporté son propre style à la radio. Condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues. »

L’ami de McKaiser, Mark Heywood, a décrit l’auteur comme une « personne plus grande que nature ».

« Eusebius était une personne plus grande que nature, dont la présence était parfois comme si elle était partout à travers ses podcasts et sa présence sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

« C’était un de mes amis et je pense qu’il était un diffuseur innovant et un très grand penseur.

« Quelqu’un qui, dans certains domaines clés de la vie, était à l’avant-garde de la réflexion sur nos conditions en tant que pays. »

Né à Makhanda, également connu sous le nom de Grahamstown, en 1978, McKaiser a étudié le droit et la philosophie à l’Université de Rhodes.

Sa biographie sur le site Web de l’université le décrit comme un militant politique et un analyste politique et social associé.

Dans l’un de ses derniers messages sur Twitter, McKaiser a exhorté ses abonnés à regarder la récente performance de Musa Motha sur Britain’s Got Talent.