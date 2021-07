Mort depuis 60 ans, un homme du Cachemire «reçoit» deux injections de vaccin Covid-19

Alors que la pandémie qui fait rage et une pénurie de vaccins COVID-19 se profilent à travers le pays, se faire vacciner au milieu du coronavirus est toujours un moyen efficace de se protéger de l’infection mortelle. Mais que se passe-t-il si le bénéficiaire, décédé il y a six décennies, reçoit les deux doses de vaccins ? Un homme au Cachemire a découvert cela après que son grand-père a « reçu » les deux doses de vaccins contre le Covid-19. Mudasir Siddiq, 33 ans, de Srinagar, a découvert le profil de son défunt grand-père, Ali Mohammad Bhat, sur le site Web CoWIN du gouvernement indien. , a rapporté The Wire.

M. Siddiq et sa famille se sont inscrits pour la vaccination sous son numéro et en vérifiant l’état de son profil, il est tombé sur le profil du nom de son grand-père décédé avec le statut vacciné « vert ». Surpris, Siddiq a également informé qu’il avait, en fait, n’a jamais vu son grand-père.

« Je suis surpris de la façon dont le nom de mon grand-père s’est retrouvé dans la liste. Il est décédé il y a 60 ans. Je ne l’ai jamais vu. Même mon père ne sait pas exactement comment et quand mon grand-père est mort », a déclaré Siddiq à The Wire.

Cependant, il ne s’agit pas d’un cas isolé où une personne décédée a été déclarée bénéficiaire du vaccin. Hardasbhai Karingiya, un habitant d’Uplete dans le Gujarat, est décédé en 2018. Cependant, les membres de sa famille ont reçu un SMS disant qu’il avait été vacciné le 3 mai, presque trois ans après sa mort, a rapporté India Today. Jusqu’à présent, il y a eu plus de 10 cas signalés où des personnes décédées ont été inoculées dans différentes parties du Gujarat, a ajouté le rapport.

Pendant ce temps, alors que le Centre se vante d’avoir atteint un niveau record en termes de vaccins fournis, Delhi et plusieurs autres ont épuisé leurs stocks de vaccin Covishield. Le gouvernement central a cependant réfuté les allégations de pénurie de vaccins Covid-19 et a précisé que tous les États et territoires de l’Union sont informés bien à l’avance du nombre de vaccins qui leur seront envoyés pour le mois de juillet.

Une moyenne de 6,21 millions de doses de vaccins Covid-19 a été administrée quotidiennement au cours de la dernière semaine de juin. Entre le 5 et le 11 juillet, les doses quotidiennes moyennes de vaccin ont encore chuté à 3,50 millions de doses.

