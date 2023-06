UN MILLIARDAIRE issu de l’une des familles les plus riches de Grande-Bretagne et qui était autrefois le président du Chelsea FC est décédé à l’âge de 86 ans.

La mort d’Earl Cadogan a été tristement confirmée aujourd’hui dans une déclaration sincère sur le site Web de sa famille.

L’ancien membre de la Chambre des lords, photographié avec sa femme Dorothy, est décédé « paisiblement » le 11 juin à son domicile de Chelsea Crédit : Fonctionnalités Rex

Le milliardaire a eu trois enfants avec Lady Philippa Wallop Crédit : Getty

L’ancien membre de la Chambre des Lords est décédé « paisiblement » le 11 juin à son domicile de Chelsea.

Il était le 8e comte Cadogan et dirigeait Cadagon Estates, qui possède près de 100 acres de Kensington et Chelsea.

Sa famille l’a décrit comme ayant un « sens aigu du devoir » et une « chaleur sincère qui engendrait une grande loyauté et affection ».

Dans une partie d’une longue déclaration, ils ont déclaré: « Lord Cadogan menait une vie bien remplie. Il trouvait facilement le plaisir et l’amusement et était une merveilleuse compagnie, grégaire et volubile. Il se décrit comme un » compatriote « et bien que son entreprise familiale ait connu un grand succès sous son intendance, il se sentait plus à l’aise dans le rôle de philanthrope. »

Le président du Parti conservateur et député de Chelsea et de Fulham, Greg Hands, a ajouté : « Il était toujours présent à Chelsea et se souciait profondément de cette partie très spéciale de Londres, de la communauté, de l’histoire, des bâtiments et de l’environnement. Et m’a donné de bons conseils. en tant que député. »

Le comte a passé une grande partie de son enfance en Écosse avec ses trois sœurs.

Après avoir terminé ses études, il rejoint l’armée avant de devenir sous-lieutenant dans le premier bataillon des Coldstream Guards et sert en Allemagne.

Après son passage dans l’armée, il se lance dans le monde de la finance.

Il a ensuite été brièvement président du Chelsea Football Club au début des années 1980 avant d’être nommé directeur – ce qu’il a fait pendant 20 ans.

En 2012, il a été nommé KBE par feu la reine avant de recevoir un Honorary Freeman du Royal Borough of Kensington and Chelsea.

En 1963, il épousa Lady Philippa Wallop et eut trois enfants, Edward, John et Lady Anna-Akrina.

Le comte a ensuite épousé l’experte en restauration Jenny Rae en 1989 – mais le couple a divorcé cinq ans plus tard.

Et en 1994, il a épousé sa femme Dorothy avec qui il était encore quand il est décédé.

Sa famille a demandé l’intimité.