Mort de Zoleka Mandela : la petite-fille de Nelson Mandela décède à seulement 43 ans après une courageuse bataille contre le cancer

La petite-fille de l’ancien président sud-africain Nelson Mandela est décédée d’un cancer à l’âge de 43 ans.

Zoleka Mandela est décédée entourée de ses amis et de sa famille, a déclaré un porte-parole, après avoir lutté contre la maladie pendant des années.

Zoléka est décédée des suites d’un cancer

Zoleka a continué à publier sur les réseaux sociaux jusqu’à sa mort Crédit : AFP

La fondation Nelson Mandela a déclaré dans un communiqué : « Nous pleurons la perte d’un petit-enfant bien-aimé de maman Winnie et Madiba.

« Son travail de sensibilisation à la prévention du cancer et son engagement indéfectible à éliminer la stigmatisation entourant la maladie continueront de nous inspirer tous. »

Zoleka, à qui on a diagnostiqué un cancer pour la première fois en 2013, laisse derrière elle quatre enfants.

Elle a été réadmise dans hôpital lundi dans le cadre de son traitement en cours après le retour de son cancer.

Des analyses récentes ont révélé que son cancer s’était propagé à la hanche, au foie, aux poumons, au bassin, au cerveau et à la moelle épinière.

Les hommages ont afflué pour la poète et activiste après son décès.

Un fan a commenté : « Mon cœur est brisé, je n’ai jamais connecté avec quelqu’un sur les réseaux sociaux comme je l’ai fait avec cette femme belle, courageuse, gentille et aimante. »

Un autre a déclaré : « Le cancer est tout simplement la maladie la plus déchirante. Vous vous êtes battu si vaillamment et avec toute la grâce et la positivité. Que votre âme repose en paix et que Dieu couvre ses enfants et sa famille. »

Zoleka était le neuvième petit-enfant du premier président démocratiquement élu d’Afrique du Sud, le militant et homme politique Nelson Mandela.

Elle était l’enfant de la plus jeune fille de Mandela, Zindzi Mandela, et de son premier mari, Zwelibanzi Hlongwane.

Son grand-père était l’un des hommes d’État les plus célèbres au monde qui a mené la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud.

Zoleka était poète et militante Crédit : INSTAGRAM