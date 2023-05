Mort de Vaibhavi Upadhyaya: JD Majethia révèle ce qui s’est exactement passé et comment la star de Sarabhai vs Sarabhai a perdu la vie dans un accident de voiture [WATCH VIDEO]

Toute l’industrie de la télévision est engourdie. Deux étoiles prolifiques sont parties pour leur demeure céleste. Vaibhavi Upadhyaya mieux connue pour son rôle de Jasmine dans Sarabhai vs Sarabhai a perdu son âme dans un accident de voiture. Selon les rapports, Vaibhavi voyageait dans l’Himachal Pradesh lorsque l’accident s’est produit. Aujourd’hui, ses funérailles ont eu lieu et des stars comme Gautam Rode, JD Majethia et d’autres lui ont rendu un dernier hommage. JD Majethia, qui faisait également partie de Sarabhai vs Sarabhai, a parlé aux médias et a révélé ce qui s’était exactement passé et comment la voiture était tombée dans la vallée.

Dans une vidéo partagée par les paparazzi Viral Bhayani, JD Majethia a déclaré que Vaibhavi et son fiancé étaient partis en voyage dans l’Himachal Pradesh. Leur voiture s’est arrêtée dans un virage pour faire place au camion venant d’en face. Comme les voies sont étroites, la voiture s’est arrêtée. Mais en prenant le virage, le camion a accidentellement poussé un peu leur voiture et celle-ci est tombée dans la vallée. Il a basculé et malheureusement, Vaibhavi ne portait pas de ceinture de sécurité. Il a dit que c’est un apprentissage pour tous. JD Majethia a mentionné qu’elle est décédée peut-être en raison de blessures internes ou d’un choc, mais c’est une très triste nouvelle.

Découvrez la vidéo de JD Majethia ci-dessous :

De nombreuses célébrités ont exprimé leur tristesse face à la disparition prématurée de Vaibhavi. Rupali Ganguly, qui partageait l’espace d’écran avec Vaibhavi dans Sarabhai vs Sarabhai, a profité de ses histoires Instagram pour pleurer sa mort. Elle a écrit « Parti trop tôt » en partageant une photo de Vaibhavi. Satish Shah a également tweeté en disant que toute l’équipe de Sarabhai contre Sarabhai était en état de choc.

Découvrez son tweet ci-dessous :

Vaibhavi Upadhyay, alias Jasmin dans notre série Sarabhai vs Sarabhai, un bon acteur et un collègue est parti pour la demeure paradisiaque hier. Toute l’équipe SvS est sous le choc. ??? satish shah ?? (@sats45) 24 mai 2023

Outre Vaibhavi, la disparition de Nitesh Pandey a également envoyé des ondes de choc dans l’industrie. L’acteur qui jouait Deepak dans Anupamaa serait décédé des suites d’un arrêt cardiaque. Il aurait été à Igatpuri au moment de sa disparition. Il avait 51 ans. Que son âme repose en paix.