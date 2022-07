Mort de Tony Dow: l’acteur de Wally Cleaver dans “Leave it to Beaver” décède à 77 ans – National

Tony Dow, ancienne star de la comédie télévisée familiale bien-aimée Laisse le au castorest décédé à l’âge de 77 ans.

L’équipe de direction de Dow a confirmé sur Facebook le décès de l’acteur mardi matin. (Le message, vu ci-dessous, a depuis été supprimé de la plate-forme de médias sociaux.)

“Tony était une belle âme – gentille, compatissante, drôle et humble. C’était vraiment une joie d’être juste autour de lui », lit-on dans le communiqué. “Sa voix douce et ses manières sans prétention ont été immédiatement réconfortantes et vous ne pouviez pas vous empêcher de l’aimer. Le monde a perdu un être humain incroyable, mais nous sommes tous plus riches des souvenirs qu’il nous a laissés.

Le manager de Dow, Frank Bilotta, a confirmé mardi à plusieurs médias que l’acteur était décédé des suites d’un cancer du foie.

Dow était surtout connu pour avoir joué le frère aîné Wally Cleaver de Jerry Mathers ‘Beaver dans la série télévisée emblématique en noir et blanc diffusée à la fin des années 1950 et au début des années 1960.

Il a repris le rôle du téléfilm de 1983 Toujours le castorun épisode de 1987 de Le bateau de l’amour et Le nouveau laissez-le au castor Série télévisée de 1983 à 1989.

Il a également assumé l’écriture, la production et la réalisation, réalisant des épisodes de Harry et les Henderson, Entraîneur, Babylone 5, Chérie, j’ai réduit les enfants et un épisode de Star Trek : Deep Space Nine.

En mai, Dow et sa femme Lauren ont posté sur Facebook que Dow avait “encore une fois” reçu un diagnostic de cancer.

Selon la biographie de son site Web, Dow était également un sculpteur talentueux et ses créations étaient exposées dans plusieurs musées internationaux.