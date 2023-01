Mort de Tire Nichols: une vidéo obsédante d’arrestation est une mise en accusation écœurante de la police cette nuit-là à Memphis | Nouvelles américaines

De tous les mots utilisés avant de nous préparer, rien ne parlait plus fort que les images.

Que les images étaient capturé sur les caméras corporelles de la police l’a rendu encore plus effrayant – le point de vue d’un meurtrier, comme le veut l’acte d’accusation.

La séquence vidéo est aussi choquante qu’obsédante.

Ayant arrêté Pneu Nichols dans sa voiture, les policiers de Memphis dégénèrent instantanément en violence extrême.

Tyr est le seul homme présenté dans le film essayant apparemment de calmer la situation.

Malheureusement, fatalement, cela échappe à son contrôle.

Il est difficile de le voir se débattre au sol, criant à sa mère dans les derniers mots qui ne parleraient jamais.

Tyr ne reçoit aucun traitement jusqu’à ce qu’une ambulance arrive après plus de 20 minutes.

On le regarde pendant plus de 20 minutes alors qu’il est calé, menotté, contre un véhicule, manifestement en détresse.

Alors que son état se détériore, il s’effondre sur le sol.

C’est un homme mourant, et pourtant, tous ceux qui l’entourent semblent rester les bras croisés et ne rien faire.

Les policiers qui ont infligé les blessures mortelles partagent un débriefing, se donnant des coups de poing.

Vous pouvez entendre l’adrénaline.

C’est un acte d’accusation écœurant de la police telle qu’elle s’est produite cette nuit-là à Memphis.

Les avocats de la famille de Tyre disent que cela reflète une culture policière ancrée dans le racisme et l’abus de pouvoir – peu importe que les officiers impliqués soient noirs, disent-ils, car le problème réside dans une attente acquise d’immunité et d’impunité qui imprègne la police.

Les mêmes avocats se félicitent de la rapidité et de la gravité des accusations portées contre les agents impliqués.

Ils voient des progrès et disent que cela devrait être un modèle pour des cas similaires à l’avenir – maintenant, ils gagnent en sympathie et en soutien grâce à la mort violente et très publique d’un jeune homme très aimé à Memphis.