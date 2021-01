Tanya Roberts, surtout connue pour ses rôles dans l’émission Charlie’s Angels and That ’70s – ainsi que son tour de Bond girl dans A View To A Kill – est décédée à l’âge de 65 ans.

La star était à l’hôpital après s’être effondrée chez elle à Los Angeles la veille de Noël, a déclaré son agent, et est décédée dimanche.

Sa cause de décès n’a pas été dévoilée, mais il a été confirmé qu’elle n’était pas due à COVID-19[feminine.

Image:

L’actrice est décédée après s’être effondrée à la maison la veille de Noël



Image:

Roberts a joué le rôle de Kiri dans le film d’aventure The Beastmaster en 1981. Pic: AP Photo / Wally Fong



Lance O’Brien, sa compagne de 18 ans, a pu être avec elle dans les instants précédents.

Roberts était connu pour avoir joué Stacey Sutton aux côtés du film 007 de Roger Moore en 1985, A View To A Kill.

Elle a également joué Midge Pinciotti dans That ’70s Show, aux côtés de Mila Kunis et Ashton Kutcher, de 1998 à 2004, et est devenue Charlie’s Angel en 1980 avec Jaclyn Smith et Cheryl Ladd, jouant Julie Rogers dans la dernière saison de l’émission à succès.

Mike Pingel, son publiciste et ami de plus de 20 ans, a déclaré à Sky News que l’actrice était une grande amoureuse des animaux qui « vivait pour ses bébés animaux », qui comprenait ses deux chiens, Muttley et Socks, un oiseau et des poissons Koi.

Rendant hommage, il a déclaré: «Je suis dévasté, je suis ami avec Tanya depuis plus de 20 ans.

Image:

En photo avec son publiciste et ami Mike Pingel



Image:

Roberts a joué Stacey Sutton aux côtés de James Bond de Moore



« Elle était pleine d’énergie sans bornes et nous avons toujours eu les meilleurs moments. Elle était vraiment un ange et elle me manquera tellement. »

M. Pingel a ajouté: « Un de mes souvenirs préférés avec Tanya était de conduire dans la voiture et la chanson thème A View To A Kill de Duran Duran est passée à la radio – nous avons tous les deux chanté. Inestimable. »

Roberts, parmi les autres crédits à l’écran, incluait le rôle titulaire dans Sheena, une version féminine de l’histoire de Tarzan, en 1984, et le film d’aventure The Beastmaster en 1982.

Sa mort survient après la mort de plusieurs stars de Bond en 2020, dont Honor Blackman et Diana Rigg – aka Pussy Galore et Tracy Bond – avec l’original 007 lui-même, Sean Connery.