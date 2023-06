Mort de Sulochana Latkar: la maa à l’écran de Bollywood aimait le plus jouer la mère de ces trois acteurs

Sulochana Latkar, une actrice indienne chevronnée, est décédée le 4 juin 2023 des suites de complications liées à l’âge et d’une maladie prolongée à l’hôpital Shushrusha de Dadar, Mumbai. Elle avait 96 ans. Latkar a eu une carrière prolifique s’étendant sur plus de cinq décennies et était connue pour ses performances mémorables dans les films marathi et hindi.

Elle a fait ses débuts au cinéma en 1946 et s’est imposée comme une actrice de premier plan dans le cinéma marathi avec des films comme « Sasurvas », « Vahinichya Bangdya », « Meeth Bhakar », « Sangtye Aika », et bien d’autres. Dans l’industrie cinématographique hindi, elle était souvent jumelée à des acteurs populaires comme Nazir Hussain, Trilok Kapoor, Ashok Kumar, Sunil Dutt, Dev Anand et Rajesh Khanna.

Latkar a dit un jour qu’elle adorait jouer le rôle d’une mère pour trois acteurs – Sunil Dutt, Dev Anand et Rajesh Khanna. Elle a joué le rôle d’une mère ou d’un parent proche dans plusieurs de ses films en hindi avec Sunil Dutt dans le rôle principal comme « Heera », « Jhoola », « Ek Phool Char Kante » et « Sujatha ».

Elle a partagé l’espace d’écran avec Dev Anand dans des films comme « Jab Pyar Kisise Hota Hai », « Pyar Mohabbat », « Duniya » et « Joshila ». Dans ces films, soit Dev Anand était son fils ou un parent. Elle a également joué un proche parent à l’écran du personnage de Rajesh Khanna dans plusieurs films tels que «Dil Daulat Duniya», «Kati Patang» et «Prem Nagar».

Outre ses performances remarquables dans ces films, Latkar a également joué dans plusieurs autres films populaires comme « Bandini », « Azaad » et « Majboor ». En 2004, elle a reçu le Filmfare Lifetime Achievement Award et en 2009, elle a reçu le Maharashtra Bhushan Award du gouvernement du Maharashtra.

Latkar restera dans les mémoires pour ses contributions remarquables au cinéma indien.