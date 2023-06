Mort de Silvio Berlusconi

L’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi est décédé à l’âge de 86 ans.

Le magnat des médias milliardaire touché par le scandale – célèbre pour ses fameuses soirées « bunga bunga » – a été envoyé vendredi à l’hôpital San Raffaele de Milan.

16 L’ancien Premier ministre italien est décédé à l’âge de 86 ans des suites d’une bataille contre un cancer du sang Crédit : Reuters

16 Silvio Berlusconi était connu comme un Premier ministre playboy Crédit : AP : Associated Press

16 L’homme de 86 ans a été propriétaire de l’AC Milan entre 1986 et 2017 Crédit : Getty

16 Berlusconi avec le président Bush en 2008 Crédit : AP : Associated Press

16 Berlusconi sur son jet privé volant de Rome à Milan en 1987 Crédit : Getty

Il souffrait de leucémie « depuis un certain temps » et a récemment développé une infection pulmonaire.

Le flamboyant leader de Forza Italia a été admis à l’hôpital la semaine dernière pour ce que ses assistants ont qualifié de tests pré-planifiés liés à sa maladie.

Mais cela s’est produit trois semaines seulement après sa sortie après un séjour de six semaines dans le même hôpital – période au cours de laquelle les médecins ont découvert qu’il avait un type rare de cancer du sang et il a suivi une thérapie intensive.

Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a déclaré que la mort de Berlusconi laisse un « vide immense ».

« Je l’aimais beaucoup. Adieu Silvio », a déclaré Crosetto.

Le vice-Premier ministre Matteo Salvini l’a décrit comme « un grand homme et un grand Italien » et l’a remercié pour son « amitié », ses « conseils » et sa « générosité ».

Roberto Metsola, président du Parlement européen, a déclaré « qu’il a laissé sa marque et qu’il ne sera pas oublié ».

Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a déclaré : « Fini le grand combattant. Repose en paix mon ami. »

Il n’y a eu aucune confirmation officielle de sa cause de décès.

Il aura des funérailles nationales dans la cathédrale de Milan le 14 juin, a indiqué le diocèse local.

Berlusconi a construit un grand mausolée en marbre inspiré du pharaon dans sa villa d’Arcore, près de Milan, pour sa famille et ses amis à leur mort.

Sa mort fait suite à une série de problèmes de santé ces dernières années.

Bien qu’il ait été réélu au Sénat l’année dernière, il a rarement été vu en public.

En avril dernier, Berlusconi aurait passé quatre jours dans le même hôpital de Milan pour des problèmes cardiaques.

Le politicien a partagé un tweet à l’époque remerciant les gens pour leur inquiétude aux côtés d’un cliché de lui souriant à la maison.

« J’ai déjà repris le travail sur les grands thèmes de ces journées, prêt et déterminé à m’engager, comme je l’ai toujours fait, pour le pays que j’aime », écrit-il.

Et il a été hospitalisé pour une pneumonie liée au Covid en septembre 2020 et admis pour des complications liées au virus l’année suivante.

Il a été contraint de subir une opération à cœur ouvert en 2016 et une opération de l’intestin trois ans plus tard.

Le quadruple premier ministre, qui portait un stimulateur cardiaque, a également vaincu un cancer de la prostate.

Mais son mandat n’a pas été sans controverse, car l’ancien chef épris de fête était bien connu pour ses scandales sexuels et ses blagues à sourciller.

Berlusconi – qui était en couple avec la députée de Forza Italia Marta Fascina, 33 ans – a organisé de somptueuses soirées « bunga bunga » dans sa villa.

PLAYBOY PM

Il a été accusé, mais plus tard acquitté, d’avoir payé des jeunes femmes pour « le silence et les mensonges » entourant les rassemblements infâmes, dont il a toujours insisté sur le fait qu’il s’agissait simplement de dîners élégants.

Mais les invités ont affirmé qu’il s’agissait en fait de soirées sexuelles sauvages avec des «orgies», où des femmes se déshabillaient et exécutaient des «danses torrides».

L’ex-Premier ministre, qui se décrivait auparavant comme le « Jésus-Christ de la politique », s’est également retrouvé dans l’eau chaude en 2010.

Il a été allégué que le lothario avait abusé de sa position de pouvoir pour protéger un jeune danseur de boîte de nuit marocain qui a été arrêté.

La police a arrêté Karima El-Mahroug, connue sous son nom de scène « Ruby the Heart Stealer », pour vol – mais elle a été libérée après que Berlusconi a affirmé qu’elle était la nièce du président égyptien Hosni Moubarak.

Il a été accusé de l’avoir payée pour des relations sexuelles alors qu’elle n’avait que 17 ans et a été reconnu coupable, jusqu’à ce qu’il soit acquitté en 2014.

Une cour d’appel a jugé qu’il n’y avait aucune preuve qu’il savait qu’El-Mahroug était mineur.

Berlusconi a prouvé que les vieilles habitudes étaient mortes après avoir promis à ses joueurs de Monza un « bus plein de prostituées » l’année dernière s’ils battaient l’AC Milan ou la Juventus.

L’homme de 86 ans a été propriétaire de l’AC Milan entre 1986 et 2017.

Après avoir repris l’équipe, Milan a remporté trois ligues de champions, huit titres de Serie A et une Coppa Italia.

Et il a également soutenu résolument son vieil ami Poutine – malgré son invasion de l’Ukraine.

« Pour mon anniversaire, Poutine m’a envoyé 20 bouteilles de vodka et une lettre très douce », a-t-il déclaré en octobre de l’année dernière.

« J’ai répondu avec des bouteilles de Lambrusco et une lettre tout aussi douce. »

En 2013, Berlusconi a été temporairement banni de la vie politique après une condamnation pour fraude fiscale.

Il a purgé une peine communautaire et s’est retrouvé sous les projecteurs avant d’être réélu sénateur en 2022.

Le milliardaire a été Premier ministre italien à trois reprises, de 1994 à 1995, de 2001 à 2006 et de 2008 à 2011.

Il a démissionné pour la dernière fois en 2011 alors que l’Italie se rapprochait d’une crise de la dette à la grecque.

Berlusconi s’est marié pour la première fois en 1965 avec Carla DallOglio, et leurs deux enfants, Marina et Piersilvio, occupent des postes de direction dans son empire commercial.

Il a épousé sa deuxième femme, Veronica Lario, en 1990, et ils ont eu trois enfants – Barbara, Eleonora et Luigi.

16 Le corbillard de Berlusconi quitte l’hôpital San Raffaele où il est décédé à Milan Crédit : AP

16 Un Silvio Berlusconi rayonnant lors d’un dîner de gala aux prix de la télévision italienne Crédit : Alamy

16 Berlusconi (en haut à droite) pose avec la reine et les dirigeants du G20 en 2009 Crédit : Reuters

16 Le leader de Forza Italia a escorté le pape Benoît XVI lors de son départ pour Rome en 2009 Crédit : AP : Associated Press

16 Berlusconi plaisante avec Barack Obama et l’ancien président russe Dmitri Medvedev au G20 en 2009 Crédit : EPA

16 Berlusconi et Miss Italie 2008 Miriam Leone 1 crédit

16 Le magnat des médias italien Berlusconi en 2000 Crédit : EPA

16 Berlusconi avec sa fille Barbara en 2006 Crédit : EPA

16 Portant un bandana blanc, Berlusconi a été photographié en 2004 aux côtés de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et de sa femme Cherie Crédit : EPA

16 Berlusconi a posé avec le président russe Vladimir Poutine en 2003 Crédit : AP : Associated Press