Mort de Shinzo Abe: le Premier ministre japonais le plus ancien était un faiseur de rois conservateur qui a renforcé les liens avec les États-Unis

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été assassiné jeudi alors qu’il faisait campagne dans la préfecture de Nara – une fin tragique pour l’un des politiciens d’après-guerre les plus prospères et les plus puissants du Japon.

Abe – le premier Premier ministre du pays né après la Seconde Guerre mondiale – est le Premier ministre japonais le plus ancien. Il a servi de 2006 à 2007 et de nouveau en 2012 jusqu’à ce qu’il démissionne en 2020 après que sa colite ulcéreuse, une maladie chronique, ait refait surface, qualifiant sa décision à l’époque de “déchirante”.

Le succès écrasant d’Abe au pouvoir se reflète dans la domination de son Parti libéral démocrate – le parti politique de centre-droit du Japon et l’institution la plus puissante de la démocratie japonaise aujourd’hui.

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE JAPONAIS SHINZO ABE ASSASSINE LORS D’UN DISCOURS DE CAMPAGNE, CONFIRMENT LES RESPONSABLES DE L’HOPITAL

L’ancien Premier ministre est surtout connu pour ses politiques “Abenomics” visant à forcer la croissance de l’économie malgré le vieillissement rapide de la population et la chute des taux de natalité.

TRUMP PLEURE LE SHINZO ABE DU JAPON, « UN UNIFICATEUR COMME AUCUN AUTRE » QUI « A CHÉRI SON MAGNIFIQUE PAYS »

“Je vais abattre tous les murs qui se dressent devant l’économie japonaise et tracer une nouvelle trajectoire de croissance. C’est précisément la mission des Abenomics”, Abe a dit des programmes.

Les Abenomics ont injecté des dépenses gouvernementales dans la création d’opportunités et d’innovations qui maintiendraient la pertinence du Japon sur la scène mondiale malgré les ralentissements économiques.

Abe était célèbre au pays et à l’étranger pour ses politiques nationalistes fortes et sa vision déclarée d’un Japon plus puissant et autosuffisant. Il a refusé à plusieurs reprises les politiques suggérées par les organismes internationaux – telles que les quotas de migration et de réfugiés – affirmant que son pays devait d’abord résoudre ses propres problèmes.

Le Parti libéral démocrate d’Abe réclame depuis des années le retour à un Japon militarisé, invoquant les dangers de la passivité alors qu’il est entouré de forces hostiles, dont la Chine et la Corée du Nord.

LE JAPON SHINZO ABE A TUÉ ET TUÉ: LES DIRIGEANTS MONDIAUX RENDENT HOMMAGE À L’ANCIEN PREMIER MINISTRE

Sous sa direction, la Force d’autodéfense japonaise – une force de protection de style militaire pour la défense intérieure – a été élargie et renforcée.

Abe croyait sérieusement au pouvoir d’une amitié américano-japonaise et a passé sa carrière à accueillir, courtiser et négocier avec des hommes d’État américains.

Les anciens présidents Donald Trump, Barack Obama et George W. Bush ont tous fait l’éloge de leurs interactions avec Abe.

Abe était également un ardent défenseur de la famille impériale japonaise, servant pendant le règne de l’empereur émérite Akihito et de son fils, l’actuel empereur Naruhito.

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE JAPONAIS SHINZO ABE ASSASSINE LORS D’UN DISCOURS DE CAMPAGNE, CONFIRMENT LES RESPONSABLES DE L’HOPITAL

Abe a été emmené de la scène de la fusillade inconscient et en arrêt cardiaque sans signes vitaux, ont rapporté les médias japonais Kyodo News et NHK.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a qualifié l’attaque de « ignoble et barbare » et que le crime pendant la campagne électorale, qui est le fondement de la démocratie, est absolument impardonnable.

Un suspect de sexe masculin a été arrêté sur les lieux et une arme artisanale apparente a été confisquée. Il a été identifié comme étant Tetsuya Yamagami, 41 ans, a confirmé la police préfectorale de Nara.

Yamagami a été taclé par la sécurité après la fusillade.