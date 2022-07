Mort de Shinzo Abe : bilan du Japon en matière de violence armée et de propriété

L’assassinat de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a choqué la nation de 125 millions d’habitants où la violence armée est très rare par rapport aux autres nations du G7.

Le Japon a certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes du monde démocratique, avec des réglementations strictes en place en ce qui concerne la possession d’armes à feu. Selon Small Arms Survey, une société de recherche indépendante basée à Genève, le Japon est également l’un des rares pays où la possession d’armes à feu par des civils est en déclin, dans un monde où le nombre total d’armes à feu civiles semble augmenter, selon les dernières données disponibles depuis 2017.

La loi japonaise sur les armes à feu et les épées a été promulguée en 1958 et a été révisée à plusieurs reprises, la dernière révision datant de 2008.

Au Japon, conformément à la réglementation, les civils ne sont pas autorisés à posséder des armes de poing, des fusils militaires, des mitrailleuses, des armes à feu de gros calibre, des imitations d’armes à feu, ainsi que des armes de chasse et certaines armes à air comprimé sans autorisation spécifique.

Conformément à la loi, des types d’armes spécifiques tels que les fusils de chasse, les armes à air comprimé, les armes à feu à des fins de recherche/industrielles ou les armes à feu pour les compétitions sont autorisés. Cependant, même la possession de ceux-ci n’est accordée qu’après un examen rigoureux tel que des tests de dépistage de drogues, des tests écrits et des vérifications des antécédents.

Lors de la possession, les propriétaires sont tenus de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont ils prévoient d’entreposer l’arme à feu et de faire inspecter leur arme à feu chaque année. Les propriétaires d’armes à feu dans le pays doivent présenter une nouvelle demande et se requalifier pour leur permis d’armes à feu tous les trois ans, conformément à la loi et les agences d’État sont tenues de conserver des registres de stockage et de mouvement de toutes les armes à feu sous leur contrôle. La peine maximale pour possession illégale d’une arme à feu dans le pays est passible de 15 ans de prison.

Une arme à feu bien en vue dans un lieu public est depuis longtemps interdite au Japon, mais le port d’une arme à feu dissimulée dans un lieu public est autorisé, à condition qu’il dispose d’un permis valide. L’âge minimum pour posséder une arme à feu au Japon est de 18 ans.

LA POSSESSION D’ARMES AU JAPON PAR RAPPORT AU G7

Par rapport aux autres pays du G7, le Japon a une réglementation très restrictive sur les armes à feu et un taux de mortalité par arme à feu très faible. Près des deux tiers environ de tous les crimes commis avec des armes à feu sont commis par des groupes criminels organisés.

Classé deuxième parmi les pays du G7, le Canada, par rapport au Japon, possède un nombre relativement élevé d’armes à feu avec environ 34,7 armes à feu pour cent habitants, selon les données de gunpolicy.org.

LE JAPON EST PRÈS DE ZÉRO DÉCÈS PAR ARME

Les données de gunpolicy.org montrent que dans un pays de 125 millions d’habitants, moins de 10 personnes meurent chaque année de la violence armée, en grande partie parce qu’à part la police et l’armée, personne au Japon ne peut légalement acheter une arme de poing ou un fusil.

Cela représente moins d’une fraction des décès dus à la violence armée qui surviennent dans d’autres pays du G7.

Lorsque l’on examine les politiques sur les armes à feu, une autre mesure importante à examiner est le taux de suicide par rapport aux armes à feu, selon le Dr Mohsen Naghavi, professeur de sciences de la santé à l’Université de Washington. Il a déclaré à CTVNews.ca dans une interview sur Zoom vendredi que les mesures du suicide montrent à quel point les armes à feu sont accessibles au grand public.

Au Japon, en raison des règles et réglementations strictes, il est difficile de posséder une arme à feu. Même si le taux de suicide au Japon est relativement élevé, les suicides liés aux armes à feu sont presque négligeables, a ajouté Naghavi.





Naghavi a déclaré qu’une autre mesure importante consiste à déterminer quel type d’arme est accessible au grand public. Il a dit que le Canada possède de nombreuses armes de chasse, mais qu’aux États-Unis, il y en a moins en comparaison (par habitant) et que l’utilisation des armes automatiques et des armes de poing est élevée.

Les homicides annuels par arme de poing au Japon ont totalisé 11, une très petite fraction, par rapport aux États-Unis (6 368) et au Canada (143) en 2013, l’année la plus récente disponible sur gunpolicy.org.





Selon un rapport de 2022 de l’Université de Washington, les États-Unis ont toujours été une valeur aberrante claire en ce qui concerne les décès dus à la violence armée. Le rapport a montré que si les États-Unis comptaient plus de quatre homicides par arme à feu pour 100 000 habitants en 2019, le Japon en comptait près de zéro.

Comparé au reste des pays du G7, le taux de décès liés aux armes à feu pour 100 000 habitants est le plus élevé aux États-Unis, à 12,09 %, le Japon enregistrant le plus bas de 0,01 % en 2019.