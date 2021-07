Mort de Rossana Delgado – cinq personnes en garde à vue après le « meurtre de la mère du chauffeur de Lyft » alors que les agents traquent trois autres suspects

CINQ personnes sont maintenant en détention après avoir prétendument tué une mère conductrice de Lyft alors qu’une chasse est en cours pour trois autres suspects, selon les autorités.

Les autorités géorgiennes ont annoncé samedi que le Georgia Bureau of Investigation (GBI) et le bureau du shérif du comté de Gilmer enquêtaient activement sur le cas de Rossana Delgado et cherchaient à trouver et à arrêter les trois autres suspects de meurtre.

Le corps de Delgado a été retrouvé dans une maison de Cherry Lodge quatre jours après sa disparition Crédit : Document à distribuer

Rossana Delgado, 37 ans, a été vue vivante pour la dernière fois dans un centre commercial d’Atlanta, en Géorgie, le 16 avril, après avoir dit à son mari qu’elle prenait un passager et qu’elle rentrerait ensuite chez elle.

La conductrice de taxi d’origine vénézuélienne et mère de deux enfants a ensuite été retrouvée morte.

Elle n’est jamais retournée chez elle dans le comté de Barrow cette nuit-là et son corps a été retrouvé quatre jours plus tard dans une maison de Cherry Log, une petite communauté rurale à 87 miles de là.

Les enquêteurs n’ont divulgué aucune information sur le meurtre de Delgado, cependant, cinq suspects sont maintenant en détention après avoir été liés à son meurtre.

Un communiqué de presse de GBI, publié le 3 juillet, déclare: « Un effort coordonné pour localiser et arrêter les trois autres suspects de meurtre, Mario Alberto Barbosa-Juarez, Carolina Jazmin Rodriguez-Ramirez et Maria Chavez est actif et en cours. »

Chavez, Rodriguez-Ramirez et Barbosa-Juarez seraient au Mexique.

Pendant ce temps, les cinq suspects en détention sont Calvin Howard, 28 ans, Megan Colone, 30 ans, et Oscar Manual Garcia, 26 ans, Juan Antonio Vega, 25 ans, Juan Ayala-Rodriguez, 35 ans.

Rossana Delgado, 37 ans, a été vue pour la dernière fois vivante dans un centre commercial à Atlanta le 16 avril

Ayala-Rodriguez a été arrêtée au Mexique et détenue en Californie et Howard aurait été retrouvé avec la Ford Focus rouge de Delgado et les véhicules des autres suspects.

Colone, Garcia et Vega ont été appréhendés le 15 mai au Mexique puis emmenés aux États-Unis.

Le Georgia Bureau of Investigation a émis pour la première fois des mandats d’arrêt contre quatre des cinq suspects en avril.

Ils ont été identifiés comme étant des résidents de Géorgie Megan Alyssa Colone, Juan Ayala-Rodriguez et Oscar Manuel Garcia, ainsi que Mario Alberto Barbosa-Juarez.

Delgado a été portée disparue par son mari huit heures après qu’il lui eut parlé au téléphone le 16 avril, lorsqu’elle lui a dit qu’elle récupérait son dernier passager de la journée.

La mère de deux enfants a été vue pour la dernière fois sur des images de surveillance dans un magasin Ross du centre commercial de Chamblee appelé Plaza Fiesta, à côté d’une autre femme.

SUSPECT : Megan Alyssa Colone, 30 ans Crédit: GA Bureau of Investigation

SUSPECT : Mario Alberto Barbosa-Juarez, 29 ans, de l’Oklahoma Crédit : GA Bureau of Investigation

SUSPECT : Juan Ayala-Rodriguez, 35 ans, de Géorgie Crédit: GA Bureau of Investigation

SUSPECT : Oscar Manuel Garcia, 26 ans Crédit: GA Bureau of Investigation

Soucieux de la sécurité de sa femme, le mari de Delgado a pu retracer ses derniers déplacements grâce à son téléphone.

Il a pu localiser l’appareil jusqu’à une maison du comté de DeKalb et a déclaré que le signal était là pendant environ une heure avant de se diriger vers une unité de stockage public sur Covington Highway.

Là, il a découvert un masque facial avec du sang dessus, selon 11 Alive.

Son corps a été retrouvé quatre jours plus tard, le 20 avril, après que les autorités ont effectué un contrôle de bien-être dans une maison de Cherry Log.

L’un des suspects du meurtre de Delgado Crédit: GA Bureau of Investigation

Ce qui a conduit les autorités à cette adresse n’est pas immédiatement clair.

La voiture de Delgado, une Ford Focus rouge, n’a toujours pas été retrouvée, a indiqué la police.

La cause du décès n’a pas encore été dévoilée, dans l’attente d’une autopsie.

Toute personne ayant des informations sur les suspects a été invitée à contacter directement GBI.

L’agence peut être contactée via sa ligne téléphonique anonyme au 1-800-597-8477 ou sur son site Internet.

« Si vous voyez l’une de ces personnes, ne l’approchez pas. Appelez le 911 immédiatement », a déclaré l’agence.