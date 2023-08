Mort de Ron S Peno

La légende du rock AUSSIE Ron S Peno est décédé après avoir perdu sa bataille de quatre ans contre le cancer.

Le leader du groupe de rock alternatif Died Pretty est décédé à l’âge de 68 ans à son domicile de Melbourne, ont annoncé aujourd’hui ses camarades.

Le chanteur principal était une icône du rock australien Crédit : Getty

Sa mort tragique survient un mois après que le groupe a annulé sa prochaine tournée Crédit : Facebook

Peno a reçu un diagnostic de cancer de l’œsophage il y a près de cinq ans et sa femme Charity et son fils Zebadiah étaient avec lui lorsqu’il est décédé.

Sa mort tragique survient un mois après que le groupe a annulé sa prochaine tournée.

Dans un communiqué, son groupe a déclaré: « Au cours des quatre dernières années et demie alors qu’il luttait contre le cancer, Ron a fait preuve d’une positivité résolue et d’une profonde profondeur de caractère qui a inspiré ses collègues membres du groupe, son manager et de nombreux amis.

«Pendant les 40 années où Ron nous a divertis en tant que leader de Died Pretty, il n’a jamais été moins que toujours charismatique. Il a laissé des souvenirs chaleureux et durables à ceux qui ont partagé la scène avec lui et à son public.

« Pour beaucoup, il est la bande originale de leur vie. Il nous laisse un héritage d’enregistrements extraordinaires qui continueront d’être précieux dans le futur. »

Après le diagnostic de cancer de Peno en 2019, les futurs concerts ont été annulés afin que le chanteur puisse se concentrer sur son traitement.

L’animatrice de radio Karen Leng a publié un hommage: « Plusieurs fois, je me suis perdue dans la voix magnifique de Ron. Ses albums avec Died Pretty sont des aventures évocatrices et émouvantes sur grand écran. Je les aime beaucoup, une grande perte. »