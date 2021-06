Mort de Robert Hogan – L’acteur de télévision qui a joué dans The Wire & Law & Order décède à 87 ans après des complications d’une pneumonie

L’ACTEUR Robert Hogan, qui a joué dans la série dramatique policière The Wire et Law & Order, est décédé des suites d’une pneumonie, à l’âge de 87 ans.

La star de la télévision est décédée à son domicile en Maine le 27 mai, a déclaré sa famille.

Getty

L’acteur Robert Hogan est décédé à l’âge de 87 ans[/caption]

Il est rapporté que l’acteur a joué dans plus de 100 émissions aux heures de grande écoute tout au long de sa carrière.

Hogan a figuré dans des programmes tels que Law & Order et le feuilleton Peyton Place dans une carrière qui a duré six décennies, The New York Times rapports.

L’acteur new-yorkais a joué le charpentier de marine à la retraite Louis Sobotka dans la série télévisée « The Wire ».

Hogan a joué dans les feuilletons Days of Our Lives, Another World et The Young Marrieds.

Il est apparu dans la série comédie dramatique des années 1970 M*A*S*H, The Mary Tyler Moore Show, The Six Million Dollar Man et Operation Petticoat.

Il a joué le Dr Wylie Graham dans Murder, She Wrote, et est apparu en tant qu’acteur invité dans les drames Knight Rider, Magnum, PI et Quincy ME.

Getty

L’acteur a joué dans la série policière américaine Law & Order[/caption]

On pense que le personnage du colonel des forces aériennes américaines Robert Hogan dans la sitcom Hogan’s Heroes a été nommé d’après lui par un ami.

Hogan est également apparu dans des films, dont les films des années 1960 FBI Code 98 et Greenwich Village Story.

Il a également joué dans le film catastrophe de 1974 Heatwave! et le film comique Roll, Freddy, Roll.

L’acteur est né en Jamaïque, Queens en 1933 et a rejoint l’armée américaine pour servir en Corée, selon sa nécrologie.

Il a ensuite étudié l’ingénierie à New York avant de se tourner vers une carrière d’acteur.





Hogan a fréquenté l’Académie américaine des arts dramatiques à Manhattan.

L’acteur a fait ses débuts à Broadway en 1989, jouant dans la série A Few Good Men produite par Aaron Sorkin.

Il laisse dans le deuil son épouse Mary depuis 38 ans, trois enfants d’un précédent mariage et deux petits-enfants.