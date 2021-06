Mort de Pete McGarry: la star de Gogglebox qui a accueilli plus de 100 enfants avec sa femme décède à l’âge de 71 ans après une courte maladie

La star de GOGGLEBOX Pete McGarry qui a accueilli plus de 100 enfants avec sa femme est décédée à l’âge de 71 ans.

Le favori de la télé est décédé ce week-end, avec sa famille à ses côtés, des suites d’une courte maladie.

Un communiqué publié au nom de la famille a déclaré: « Nous sommes profondément attristés d’annoncer que la star de Gogglebox Pete McGarry est décédée à l’âge de 71 ans ce week-end avec sa famille à ses côtés après une courte maladie. »

McGarry, avec sa femme Linda et son fils, George Gilbey, a initialement rejoint le programme Channel 4 pour sa deuxième série en 2013.

Ils sont ensuite revenus dans la série pour la septième série en 2016 et ont continué à apparaître comme des habitués de la série.

La déclaration a poursuivi: «Pete manquera beaucoup à toute la famille Gogglebox, aux acteurs et à l’équipe.

« Nos pensées vont à Linda, à leurs enfants et petits-enfants.

« Depuis 2000, Pete et Linda ont accueilli plus de 100 enfants et il est un père, un mari et un grand-père bien-aimés.

« La famille a demandé l’intimité en ce moment triste. »

La déclaration a ajouté que la mort de McGarry n’était pas liée à Covid-19.