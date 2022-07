Mort de Paul Sorvino: l’acteur de “Les Affranchis”, “Law & Order” décède à 83 ans – National

Paul Sorvino, un acteur dont le pain et le beurre jouaient des gangsters et des flics durs, est décédé. Il avait 83 ans.

“Nos cœurs sont brisés, il n’y aura jamais un autre Paul Sorvino, il était l’amour de ma vie et l’un des plus grands interprètes à avoir jamais orné l’écran et la scène”, a déclaré sa femme, Dee Dee Sorvino, dans un communiqué.

je suis complètement dévasté

L’amour de ma vie et l’homme le plus merveilleux qui ait jamais vécu sont partis. J’ai le coeur brisé ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0wBSG3uTgD – Dee Dee Sorvino (@deedeegop) 25 juillet 2022

Le publiciste de Sorvino, Roger Neal, a confirmé qu’il était décédé lundi matin de causes naturelles.

Certains des rôles les plus notables de Sorvino comprenaient Paulie Cicero dans Affranchis et un sergent de la police de New York sur La loi et l’ordre.

Il s’est également fait un nom en jouant un communiste italo-américain dans Warren Beatty’s RougesHenry Kissinger dans Oliver Stone Nixon et le chef de la mafia Eddie Valentine dans Le Fusée.

Malgré son extérieur dur et son penchant pour les rôles percutants, Sorvino était passionné de poésie, de peinture et d’opéra.

Né à Brooklyn en 1939 d’une mère qui enseignait le piano et d’un père contremaître dans une fabrique de robes, Sorvino s’est intéressé à la musique dès son plus jeune âge et a fréquenté l’American Musical and Dramatic Academy de New York où il est tombé amoureux du théâtre. Il fait ses débuts à Broadway en 1964 dans Bajour et ses débuts au cinéma dans Carl Reiner Où est Papa ? en 1970.

Sorvino a eu trois enfants de son premier mariage, dont l’actrice primée aux Oscars Mira Sorvino.

Lorsqu’il a appris que sa fille avait été parmi les femmes qui auraient été harcelées sexuellement et mises sur liste noire par Harvey Weinstein au milieu du compte #MeToo, il a déclaré à TMZ que s’il avait su, Weinstein “ne marcherait pas”. Il serait en fauteuil roulant.”

Selon The Hollywood Reporter, Sorvino était un ténor respecté et était invité à jouer pour l’Opéra de New York au Lincoln Center en 2006. Le point de vente rapporte que, alors qu’il était un pilier de la scène dans les hôtels des Catskills à l’adolescence, ses problèmes d’asthme l’ont poussé à se concentrer sur le théâtre.

Ses rôles fréquents en tant qu’homme du mauvais côté de la loi ont conduit beaucoup à confondre son apparence à l’écran avec qui il était vraiment.

“Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis en fait un gangster ou un mafieux, en grande partie à cause de Affranchis“, a-t-il dit un jour. “Je suppose que c’est le prix à payer pour être efficace dans un rôle.”

Bien qu’ils jouent fréquemment le méchant, les gens se sont rendus sur les réseaux sociaux lundi pour honorer l’acteur et son côté plus doux.

Le moment préféré de Paul Sorvino est sans conteste lorsque Mira lui a dédié sa victoire aux Oscars et qu’il s’est instantanément transformé en flaque d’eau 💕 déchirer mon roi sensible pic.twitter.com/476kwPJFZy – Keaton Kilde (@keatonkildebell) 25 juillet 2022

La première fois que j’ai vu Paul Sorvino, il jouait un ministre dans un film d’horreur fait pour la télévision (réalisé par Wes Craven) intitulé Chiller. Son personnage était si doux et gentil, totalement différent de ses rôles de gangster ! Montre à quel point il était un acteur polyvalent. Pensées et prières à sa famille. – Chris Knight (@theknightshift) 25 juillet 2022

Oh non, je suis tellement désolé pour Mira et sa famille de la perte de leur gentil et adorable papa Paul Sorvino. Qu’il repose en paix. — ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) 25 juillet 2022

La femme de Sorvino a confirmé à THR que son mari serait enterré au Hollywood Forever Cemetery.

















— Avec des fichiers de l’Associated Press

