Mort de Paul Sorvino à 83 ans : Hollywood pleure la perte de la star des “Les Affranchis”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Paul Sorvino est décédé lundi de causes naturelles, et les stars hollywoodiennes ont pleuré la perte de la légende par intérim avec des hommages partagés en ligne. Il avait 83 ans.

“Mon père le grand Paul Sorvino est décédé”, sa fille Mira Sorvino tweeté. “Mon cœur est déchiré – une vie d’amour, de joie et de sagesse avec lui est terminée.

“C’était le père le plus merveilleux. Je l’aime tellement. Je t’envoie de l’amour dans les étoiles papa alors que tu montes.”

Le publiciste de Sorvino, Roger Neal, a déclaré à l’Associated Press qu’il était décédé à la clinique Mayo de Jacksonville, en Floride. Sorvino avait lutté contre des problèmes de santé pendant des années.

PAUL SORVINO, ACTEUR DE “GOODFELLAS”, MORT À 83 ANS

L’épouse de Sorvino, Dee Dee, a partagé une foule de photos de l’acteur “Les Affranchis” au fil des ans tout en confirmant sa mort en ligne.

“Je suis complètement dévastée”, a-t-elle écrit. “L’amour de ma vie et l’homme le plus merveilleux qui ait jamais vécu sont partis. J’ai le cœur brisé.”

Dee Dee, un stratège politique, et Paul se sont rencontrés pour la première fois lors d’un segment télévisé pour “Your World With Neil Cavuto” de Fox News, et sont revenus à l’émission en 2015 pour annoncer qu’ils étaient mariés et qu’ils s’étaient enfuis devant le Lincoln. Fontaine centrale.

La star de “Seinfeld” Jason Alexander a tweeté : “L’incroyable Paul Sorvino est décédé. De Baker’s Wife on Bway à Shakespeare in the Park en passant par tous les rôles incroyables au cinéma et à la télévision, il était magnifique en tout. Bénédictions à ses amis et à sa famille.”