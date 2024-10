Mort de Paul Di’Anno : le chanteur original d’Iron Maiden avait 66 ans

Paul Di’Anno, le premier chanteur d’Iron Maiden, est décédé lundi. Il avait 66 ans.

Il est décédé à son domicile de Salisbury, en Angleterre, ont déclaré sa famille et son label, Conquest Music, dans un communiqué publié sur son site officiel. Facebook page. Aucune cause du décès n’a été donnée, mais Di’Anno avait été avoir des problèmes médicaux pendant des années, souffrant d’un système immunitaire affaibli après avoir contracté une septicémie il y a neuf ans et se produisant en fauteuil roulant depuis qu’il a subi une opération au genou en 2022. Il a donné plus de 100 spectacles sur sa chaise depuis 2023.

« Conquest Music est fier d’avoir Paul Di’Anno dans notre famille d’artistes et demande à sa légion de fans de lever un verre à sa mémoire », a déclaré le label. Il n’a pas immédiatement répondu lundi à la demande de commentaires supplémentaires du Times.

« Nous sommes tous profondément attristés d’apprendre le décès de Paul Di’Anno plus tôt dans la journée », a déclaré Iron Maiden dans un communiqué. déclaration publié au nom du groupe, des co-managers Andy Taylor et Rod Smallwood et de toute l’équipe d’Iron Maiden.

« La contribution de Paul à Iron Maiden a été immense et nous a aidé à nous mettre sur le chemin que nous parcourons en tant que groupe depuis près de cinq décennies. Sa présence pionnière en tant que leader et chanteur, à la fois sur scène et sur nos deux premiers albums, restera dans les mémoires non seulement de nous, mais aussi des fans du monde entier », indique le communiqué. L’annonce était accompagnée d’une photo de Di’Anno et du bassiste Steve Harris dans les coulisses en Croatie lors de la tournée mondiale Legacy of the Beast du groupe en mai 2022.

« Nous étions très reconnaissants d’avoir eu la chance de le rattraper il y a quelques années et de passer du temps avec lui une fois de plus », a déclaré le groupe.

« C’est tellement triste qu’il soit parti », a ajouté Harris, soulignant qu’il avait récemment envoyé un texto avec Di’Anno au sujet des hauts et des bas du club de football masculin de West Ham United.

« Au moins, il jouait encore jusqu’à récemment, c’était quelque chose qui le faisait continuer, être là-bas chaque fois qu’il le pouvait. Il nous manquera à tous. Repose en paix mon pote », a déclaré Harris.

Né Paul Andrews à Chingford, dans l’Est de Londres, le 17 mai 1958, Di’Anno s’est fait un nom en tant que membre d’Iron Maiden de 1978 à 1981. Il a enregistré le premier album éponyme du groupe en 1980, puis le suivi de 1981, « Killers ». Après avoir été licencié, il a été remplacé par Bruce Dickinson, qui est resté le chanteur principal du groupe. Plus tard, Di’Anno a dirigé d’autres groupes, dont Killers, Battlezone et Warhorse.

En septembre, il a sorti l’album « Le Livre de la Bête » de ses chansons préférées enregistrées depuis qu’il a quitté Iron Maiden, avec Tony Martin de Black Sabbath, ZP Theart de Dragonforce et Lidya Balaban du groupe Crowley.

Il a également annoncé qu’il ne jouerait que dans certains festivals et spectacles plus importants dans des théâtres accessibles en fauteuil roulant. En 2023, Di’Anno confirmé qu’Iron Maiden l’avait aidé à payer les frais médicaux des derniers mois de traitement, affirmant qu’il lui en serait « éternellement reconnaissant ».