Mort de Nolan Neal: l’ex-‘AGT’ et le concurrent de ‘The Voice’ décède à 41 ans – National

Le musicien Nolan Neal, surtout connu pour son temps en tant que candidat sur les deux L’Amérique a du talent et La voixest mort.

Bien que la cause exacte de la mort de Neal n’ait pas été rendue publique, le cousin du chanteur, Dylan Seals, a déclaré au magazine People que Neal “avait finalement succombé à son combat contre la toxicomanie”. Il avait 41 ans.

Selon TMZ, qui a signalé pour la première fois la mort du chanteur, le bureau du médecin légiste local a confirmé que le musicien était décédé lundi dans son appartement de Nashville. Le corps de Neal a été retrouvé par son colocataire, a affirmé le point de vente.

Les autorités allèguent qu’il y avait un médiator qui “semblait contenir un résidu de poudre” et une note détaillant les problèmes de toxicomanie de Neal sur son bureau dans la chambre où il a été retrouvé, a rapporté TMZ.

Le cousin de Neal a déclaré à People que le musicien était “l’une des personnes les plus talentueuses” actuellement dans l’industrie du divertissement.

“Travailler avec lui en studio était impressionnant. La vitesse à laquelle il pouvait écrire, arranger et enregistrer les bases d’un morceau était légendaire. Il était une pure énergie créative », a déclaré Seals, un ingénieur du son, à People.

En 2020, Neal a parlé publiquement de sa toxicomanie, déclarant au média affilié à NBC WBIR qu’il était allé en cure de désintoxication en 2010.

Il a déclaré que son retour à la musique après un traitement, notamment dans le cadre du groupe de rock Hinder, avait mis en péril sa sobriété.

“Je me souviens d’être allé dans un bar et d’avoir commandé un verre”, a-t-il déclaré au média. “J’ai essayé de le cacher. Je me souviens avoir fait semblant d’être normal. Je me mentais juste en me disant que je pouvais le contrôler.

Il a également déclaré à WBIR qu’il avait lutté contre des problèmes de toxicomanie pendant qu’il était sous La voix.

Neal était un concurrent de la saison 15 de La voixdiffusé en 2016. Il a auditionné avec une interprétation de Conduire par Incubus, ce qui lui a valu une place dans l’équipe du chanteur de Maroon 5, Adam Levine. Il a finalement été éliminé de la compétition.

Il a ensuite auditionné pour L’Amérique a du talent en 2020. Il a interprété une chanson originale lors de son audition, intitulée Perdu. Neal a affirmé que c’était la première chanson qu’il avait écrite après être devenu sobre. Il a été éliminé de l’émission en quart de finale.

Neal était père de deux enfants.