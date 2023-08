Mort de Nitin Desai : Aamir Khan réagit au faible taux de participation des célébrités aux funérailles ; « Journal Shayad Kuch… »

Le 2 août 2023, l’industrie cinématographique s’est réveillée avec une nouvelle choquante. Les rapports de Nitin DesaïLa disparition de a laissé tout le monde engourdi. Le quadruple lauréat national se serait suicidé. Il a été retrouvé pendu dans son atelier de Karjat. Il était le cerveau derrière les énormes décors de films comme Devdas, Jodha Akhbar, Hum Dil De Chuke Sanam et bien d’autres. Aujourd’hui, ses funérailles ont eu lieu aux studios ND à Karjat. Aamir Khan faisait partie des rares célébrités de Bollywood qui ont atteint Karjat pour rendre un dernier hommage à l’âme décédée.

Lors des funérailles, Aamir Khan s’est adressé aux médias et a exprimé son chagrin face à la disparition de Nitin Desai. Il a dit qu’il était incapable de comprendre comment cela s’était produit et aurait souhaité que Nitin Desai ait demandé de l’aide au lieu de prendre une mesure aussi drastique. Aamir Khan a déclaré que l’industrie avait perdu quelqu’un de très talentueux. Aamir Khan a également rappelé sa dernière rencontre avec Nitin Desai. Il a dit qu’ils se sont rencontrés pour la dernière fois lorsque Nitin Desai lui a rendu visite pour lui adresser une invitation au mariage de sa fille. L’acteur a dit qu’ils avaient passé deux bonnes heures à parler et que tout allait bien à ce moment-là.

Découvrez la vidéo d’Aamir Khan ci-dessous :

#MONTRE | L’acteur Aamir Khan se souvient du directeur artistique Nitin Desai ; dit: « …C’est une nouvelle très choquante. Je ne peux pas comprendre comment cela s’est produit. Je ne peux pas le croire. J’aurais aimé qu’il n’ait pas fait cela et ait demandé de l’aide à la place. Mais que pouvons-nous dire dans un tel une situation tragique, il pic.twitter.com/r8ygrNwNMD ANI (@ANI) 4 août 2023

Les médias ont également demandé à Aamir Khan pourquoi il y avait un faible taux de participation des stars de Bollywood aux funérailles, même si Nitin Desai avait travaillé avec certaines des plus grandes célébrités. À cela, Aamir Khan a dit: « Shayad kuch log nahi aa paae hoge alag wajah se. Je suis sûr que sabke liye unke dil mein unke liye ek bahut hi khaas jagah hai. Unki family ko main dhairya rakhne ko kahuga (Peut-être que certaines personnes ne pourraient pas pour une raison quelconque. Je suis sûr qu’il a une place spéciale dans le cœur de chacun. J’offrirais mes condoléances à sa famille).

Outre Aamir Khan, des célébrités comme Sanjay Leela Bhansali, Ashutosh Gowariker, Sonali Kulkarni, Subodh Bhave et quelques autres ont assisté aux funérailles de Nitin Desai et lui ont fait leurs derniers adieux.

Selon les rapports, un enregistrement a été trouvé des studios ND dans lequel Nitin Desai a exprimé son dernier souhait que ses derniers rites aient lieu dans le studio n ° 10. Il aurait également demandé que son studio ne lui soit pas enlevé.