Mort de Mohbad : l’infirmière auxiliaire est le principal suspect après le combat avec Primeboy

Un infirmier auxiliaire qui aurait injecté de la drogue à la star nigériane des Afrobeats, Mohbad, est le principal suspect de sa mort, selon la police.

MohBad est décédé à l’hôpital le mois dernier dans des circonstances peu claires.

La mort du joueur de 27 ans a provoqué une vague de chagrin parmi ses fans, qui ont exigé une enquête approfondie.

Vendredi, la police a déclaré qu’une infirmière qui soignait Mohbad lui aurait fait des injections de manière négligente. L’infirmière est en état d’arrestation et n’a pas encore fait de commentaire.

Pour la première fois, la police a retracé la chaîne des événements qui ont conduit à la mort de Mohbad dans la ville de Lagos.

Le 10 septembre, Mohbad, de son vrai nom Ilerioluwa Oladimeji Aloba, s’est blessé lors d’une « violente bagarre » avec son ami d’enfance Oluwatosin Owoduni, également connu sous le nom de Primeboy, a déclaré le commissaire du commandement de la police de l’État de Lagos, Idowu Owohunwa.

Mohbad, père marié d’un enfant de cinq mois, avait tenté de frapper M. Owoduni. Cependant, il a raté sa main et s’est coupé en brisant la vitre d’une voiture.

Au cours des jours suivants, la plaie est devenue enflée et Mohbad s’est plaint de « douleurs insupportables », a indiqué le commissaire.

Un autre ami, Ayobami Sadiq, a appelé l’infirmière auxiliaire Feyisayo Ogedengbe au domicile de Mohbad pour soigner la star.

Ni M. Sadiq ni M. Owoduni n’ont commenté la déclaration du commissaire. Tous deux ont été arrêtés.

Le commissaire a déclaré que le 12 septembre, Mme Ogedengbe avait injecté à Mohbad trois drogues différentes. Peu de temps après, il a commencé à vomir et à avoir des convulsions.

Mohbad a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital, où il est décédé. Son corps a été enterré le lendemain.

L’enquête policière en cours a révélé qu’en tant qu’infirmière auxiliaire, Mme Ogedengbe n’était pas qualifiée pour administrer les injections, a déclaré le commissaire Owohunwa.

La police n’a pas précisé les accusations portées contre Mme Ogedengbe et M. Owoduni. Cependant, ils ont déclaré que M. Sadiq était détenu pour complot en vue de commettre un crime parce qu’il aurait invité une infirmière non qualifiée à soigner Mohbad dans un « cadre non clinique ».

La star des Afrobeats Naira Marley et le promoteur musical Sam Larry ont également tous deux été arrêtés à la suite d’allégations selon lesquelles ils auraient intimidé et harcelé Mohbad.

La police a déclaré vendredi que, même si les deux hommes étaient à l’étranger au moment de la blessure et du décès de Mohbad, « il existe de nombreuses preuves électroniques et crédibles de témoins les reliant à la cyberintimidation, aux menaces de mort, aux agressions causant des dommages et aux comportements susceptibles de causer des dommages ». violation de la paix contre le défunt de son vivant ».

Marley, qui a été décrit l’année dernière par Apple Music comme « un incontournable de la musique pop nigériane », a précédemment nié toute implication dans la mort de Mohbad.

Ni lui ni Larry n’ont commenté la déclaration de la police vendredi.