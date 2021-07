Mort de Mike Howe – Le chanteur principal de Metal Church qui s’est produit sur Badlands est mort à 55 ans

Le chanteur de HEAVY metal Mike Howe est décédé à l’âge de 55 ans, selon Metal Church, le groupe avec lequel il est le plus connu pour jouer.

« C’est avec nos plus profonds regrets que nous devons annoncer le décès de notre frère, notre ami et véritable légende de la musique heavy metal », a écrit Metal Church lundi soir.

Le chanteur de heavy metal Mike Howe est décédé à l’âge de 55 ans Crédit : Getty

« Mike Howe est décédé ce matin à son domicile d’Eureka, en Californie. Nous sommes dévastés et à court de mots. Veuillez respecter notre vie privée et celle de la famille Howe pendant cette période des plus difficiles.

