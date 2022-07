Mort de Maxim Slobodian

Le parachutiste professionnel ukrainien Maxim Slobodian est décédé des suites d’un accident de base jump en Suisse, à l’âge de 31 ans.

Maxim a sauté du site de lancement de Spoutnik au-dessus du lac Walenstadt avant de s’écraser sur des obstacles naturels, précipitant une chute de 300 mètres samedi peu après 19 heures.

Maxim a posté cette photo quelques heures avant son accident mortel Crédit : Instagram/@greenflyingdude/

Connu sous le nom de Maxim Ignite, le base jumper a parcouru le monde pour poursuivre sa passion Crédit : Instagram/@maximignite/

Connu sous le nom de Maxim Ignite sur TikTok et Instagram, Maxim avait effectué 8 100 sauts, selon sa biographie sur Instagram – une plateforme sur laquelle il comptait 180 000 abonnés.

Selon un article du quotidien suisse alémanique Blick, l’accident s’est produit à Walenstadtberg, dans le canton de Saint-Gall, non loin de la frontière avec le Liechtenstein.

On ne sait pas ce qui a causé l’accident.

Le rapport du journal local ne contient aucune information concernant sa combinaison ailée ou son parachute, mais d’autres sources locales ont suggéré qu’un parachute défectueux pourrait avoir été la cause de l’accident.

Un service privé de sauvetage aérien, la Rega, s’est précipité sur les lieux, où les médecins ont tenté de sauver le sportif gravement blessé.

Blick a rapporté qu’un médecin sur place avait confirmé la mort de Maxim sur les lieux.

La police de Saint-Gall enquête sur l’incident.

Sa mort est survenue quelques heures après que le fan de sports extrêmes eut posté une photo de lui sur le point de sauter d’une falaise en Suisse, sous laquelle il avait écrit : “Quand tu te lèves le matin, pense à quel précieux privilège c’est d’être en vie – respirer, penser, jouir, aimer”.

Les représentants et la famille de Maxim n’ont pas encore confirmé sa mort.

Des hommages sincères ont afflué pour le cavalier de base.

Le producteur vidéo Ofer Yakov s’est rendu sur Instagram pour partager ses condoléances : “J’aurais vraiment aimé que ce ne soit pas réel, et je n’ai pas eu à te dire au revoir aujourd’hui, Max. Tu as toujours été si gentil avec moi et tu t’es toujours soucié de moi, et le dernier massage vocal (sic) que vous m’avez envoyé restera toujours pour preuve.”

Sur Instagram, Aggie a partagé ses condoléances : “Non non non s’il vous plait dites moi que ce n’est pas vrai !!! Je ne veux pas d’un monde sans toi ».

Sammcglone a déclaré: « Perdu pour les mots frère! Repose en paix.”

Un autre fan a commenté: « Volez gratuitement frère. Merci pour vous certains des meilleurs moments de ma vie ❤️🕊”.

Liverichmedia a également rendu hommage à l’athlète : « Le gars et le frère le plus gentil que j’ai connu. A fait ce qu’il aimait et a toujours repoussé les limites.

“Tu auras toujours une place dans nos cœurs frère. Il n’y a qu’un seul d’entre vous ! Je t’aime mon frère. Repose en paix et maintenant vole pour toujours.”

Maxim était populaire sur TikTok, où ses vidéos audacieuses lui ont valu plus de 260 000 abonnés.

Maxim a déclaré qu’il se sentait aussi à l’aise dans les airs qu’au sol Crédit : Instagram/@maximignite/