Matthew Perry est décédé à 54 ans.





Le quintuple nominé aux Emmy Awards, surtout connu pour ses 10 saisons dans le rôle de Chandler Bing dans la sitcom NBC Amis aurait été retrouvé mort dans un bain à remous à son domicile de la région de Los Angeles samedi, selon TMZ et le Los Angeles Times, citant des sources policières. TMZ rapporte que les premiers intervenants ont été appelés à la résidence pour un arrêt cardiaque, et qu’il n’y avait aucun signe d’acte criminel et qu’aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux.





L’officiel Amis et les comptes de Warner Bros. ont publié la nouvelle de la mort de Perry sur Instagramécrivant : “Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Matthew Perry. Il était un véritable cadeau pour nous tous. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ses fans.”





Un représentant de Perry n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’EW.





Matthieu Perry.

Taylor Hill/Getty





Né à Williamstown, Massachusetts et élevé à Ottawa, Canada, où il a fréquenté l’école primaire avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, Perry a déménagé à Los Angeles à l’adolescence et a commencé sa carrière d’acteur à Hollywood avec des spots télévisés, avec des rôles notables dans Les garçons seront des garçons, des douleurs de croissanceet Sidney. Mais il est devenu célèbre aux côtés de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer lorsque Amis créé en 1994.





Après 10 saisons et une nomination aux Emmy Awards pour avoir joué le sarcastique Chandler Bing dans la sitcom NBC (suivi de deux pour le rôle principal de Joe Quincy dans L’aile ouest), Perry a poursuivi sa carrière à la télévision avec Studio 60 sur le Sunset Strip, Continueet Le couple étrange. Son œuvre cinématographique la plus remarquable comprend Les imbéciles se précipitent, Les neuf mètres entierset 17 encore. Il a décroché une quatrième nomination aux Emmy Awards pour son rôle de Ron Clark dans la série TNT. L’histoire de Ron Clark en 2007 et un autre pour avoir été producteur exécutif de Amis : Les retrouvailles en 2021.





Le casting de “Friends”.

Reisig & Taylor/Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images via Getty





Les apparitions médiatiques les plus récentes de Perry étaient dans le cadre de la promotion de ses mémoires de 2022. Amis, amants et la grande chose terribledans lequel l’acteur parle de ses problèmes de dépendance, déclenchés par les drogues qu’il a prises pour se remettre d’un accident de jet ski en 1997, sur le tournage de Les imbéciles se précipitent. À son point le plus bas, l’acteur prenait jusqu’à 55 comprimés de Vicodin par jour, combinés à ses problèmes d’alcool.





Dans le livre et pendant la tournée de presse, Perry a crédité ses coéquipiers pour un tournant dans sa sobriété lorsqu’ils se sont rassemblés dans sa loge pour lui dire qu’ils pouvaient sentir de l’alcool sur lui. “Je pensais que je le cachais si bien”, a-t-il déclaré dans une interview avec Diane Sawyer, soulignant qu’Aniston “avait le plus contacté” pour le surveiller. “Mais je n’étais pas en mesure de m’arrêter.”





En parlant à PEOPLE pour la promotion du livre, Perry a déclaré au média que son côlon avait éclaté en 2018 en raison d’une surconsommation de drogues. “Les médecins ont dit à ma famille que j’avais 2% de chances de vivre”, a-t-il déclaré au média. “On m’a mis sous un appareil appelé ECMO, qui fait toute la respiration de votre cœur et de vos poumons. Et cela s’appelle un Je vous salue Marie. Personne n’y survit.”





Finalement, l’acteur a réussi à devenir sobre. “Quelque chose s’est déclenché”, a-t-il déclaré en 2013. Article de couverture de PEOPLE, “Vous devez vouloir de l’aide.” L’acteur a transformé son ancienne maison de Malibu Beach en un lieu de vie sobre pour hommes appelé Perry House pour aider les autres à lutter contre leur dépendance.





Le père de Perry, John Bennett Perry, est un ancien acteur et mannequin qui est apparu dans des publicités Old Spice dans les années 70 et 80. Sa mère, Suzanne Morrison, est une ancienne journaliste et attachée de presse du premier ministre Pierre Trudeau, le père de Justin. Elle est mariée à Ligne de données correspondant Keith Morrison.





