Mort de Margaret McDonagh: la première femme secrétaire générale du Labour décède à l’âge de 61 ans alors que Keir Starmer rend des hommages émouvants

La première femme secrétaire générale du LABOUR, Margaret McDonagh, est décédée à l’âge de 61 ans seulement.

Les hommages affluent pour la politicienne, qui « a donné sa vie » au parti.

Margaret McDonagh, première femme secrétaire générale du Labour, est décédée à l’âge de 61 ans Crédit : Fonctionnalités Rex

Margaret, photographiée avec le vice-premier ministre John Prescott et le premier ministre Tony Blair, a décroché le rôle en 1998 Crédit : PA : Association de la presse

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a annoncé aujourd’hui la mort de Margaret, affirmant qu’il « manquerait à son amitié ».

Dans un hommage émouvant, il a déclaré: « C’est une nouvelle absolument dévastatrice. Margaret McDonagh a donné sa vie au Parti travailliste. Margaret n’était peut-être pas aussi célèbre que certains des politiciens avec lesquels elle a travaillé, mais ils n’auraient pas pris le pouvoir sans son.

« En tant que coordinatrice des élections générales, Margaret a joué un rôle absolument essentiel dans le glissement de terrain travailliste de 1997 et, en tant que première femme secrétaire générale, a dirigé l’organisation à travers une campagne de réélection historique en 2001.

« Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Parti travailliste, Margaret était une championne infatigable des femmes, encadrant toute une génération de dirigeants politiques et commerciaux.

« Jusqu’à la fin, Margaret a fait campagne pour de meilleurs soins de santé pour les personnes atteintes de tumeurs cérébrales.

« Margaret était la preuve absolue qu’une personne peut faire une différence dans le monde. La différence avec Margaret est qu’elle a également construit une armée d’acteurs du changement en cours de route qui poursuivront fièrement ce combat en son nom.

« Vous ne pouvez pas penser à Margaret sans sa sœur Siobhain (la députée travailliste de Mitcham et Morden), militantes ensemble non seulement à Mitcham et Morden, mais à travers le monde.

« Nos pensées et nos prières vont à Siobhain, ainsi qu’à toute la famille et les amis de Margaret en ce moment tragique. Je sais que je parle au nom de beaucoup quand je dis que son amitié et ses sages conseils me manqueront dans les années à venir.

Peter Mandelson, qui était le directeur de campagne du parti travailliste aux élections générales de 1997, a déclaré : « Margaret était un tour de force.

« Elle a dirigé Millbank en 1997 avec une verge de fer. Tout le monde était terrifié, moi y compris.

« Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi résolu, d’aussi honnête sans compromis et d’aussi direct.

« Elle n’a presque jamais atteint le haut commandement au début des années 1990, mais une fois qu’elle est arrivée, il n’y avait plus de retour en arrière. Elle était formidable. »