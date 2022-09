Mort de Mahsa Amini: un cinquième membre paramilitaire iranien tué alors que le président prévient que les manifestants seront traités “de manière décisive”

CNN

Un cinquième membre d’un groupe paramilitaire de volontaires iraniens est décédé dimanche après avoir affronté ce que les médias d’État ont appelé “des émeutiers et des voyous”, alors que le président du pays, Ebrahim Raisi, a averti que les manifestants seraient traités “de manière décisive” après des jours de troubles à l’échelle nationale.

La personne est décédée des suites de blessures subies jeudi dans la ville d’Ourmia, dans le nord-ouest de l’Iran, a annoncé l’agence de presse iranienne IRNA. D’autres membres du Basij, une organisation paramilitaire liée au puissant Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), ont été tués à Qazvin, Tabriz, Mashhad et Qouchan.

Les manifestations ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une Iranienne kurde de 22 ans détenue par la police des mœurs le 13 septembre accusée d’avoir enfreint le code vestimentaire conservateur du pays.

Des centaines de manifestants anti-gouvernementaux sont retournés dans les rues de Téhéran et de dizaines d’autres villes de province à la tombée de la nuit dimanche, malgré les affirmations des agences de presse publiques selon lesquelles les rassemblements pro-gouvernementaux ont mis fin aux manifestations.

Les manifestants se sont organisés malgré la répression des forces de sécurité, les arrestations de manifestants et les perturbations d’Internet. Les manifestants ont scandé des slogans antigouvernementaux et anti-chef suprême, ainsi que “mort au dictateur”, tout en exprimant leur colère contre les milices Basij.

Depuis vendredi, des manifestations ont eu lieu dans au moins 40 villes du pays, dont la capitale Téhéran, avec des manifestants réclamant la fin de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes ainsi que la fin du port obligatoire du hijab.

Au moins 35 personnes sont mortes en Iran lors des récentes manifestations contre la mort d’Amini, a annoncé vendredi soir le média d’État Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Amnesty International avait précédemment déclaré que 30 personnes étaient mortes. CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante le nombre de morts – un chiffre précis est impossible à confirmer pour quiconque en dehors du gouvernement iranien – et différentes estimations ont été données par des groupes d’opposition, des organisations internationales de défense des droits et des journalistes locaux.

Au moins 1 200 personnes ont été arrêtées en lien avec la vague de protestations, a rapporté samedi l’agence de presse iranienne Tasmin, citant un responsable de la sécurité. Le CGRI a accusé les manifestants d'”émeutes” et de “vandalisme” et a appelé la police à “protéger la sécurité de la nation”.

Au moins 17 journalistes ont été arrêtés en Iran alors que les manifestations anti-étatiques se sont propagées à travers le pays, selon un rapport du Comité pour la protection des journalistes (CPJ), une organisation à but non lucratif qui surveille la liberté de la presse.

Les autorités iraniennes ont déclaré qu’elles restreindraient l’accès à Internet dans le pays jusqu’à ce que le calme soit rétabli dans les rues. Pendant ce temps, le CGRI, l’aile d’élite de l’armée iranienne qui a été créée au lendemain de la révolution du pays en 1979, a demandé à tout le monde d’identifier les manifestants, a déclaré l’agence de presse semi-officielle Fars News.

Dimanche, des centaines de milliers d’Iraniens ont organisé des rassemblements pro-gouvernementaux dans de nombreuses villes d’Iran pour condamner les récents troubles, a rapporté IRNA.

Les gens sont descendus dans les rues de nombreuses villes et villages, y compris la ville sainte de Mashhad, la ville du nord-ouest de Qazvin, la ville centrale d’Ispahan ainsi que les villes occidentales de Hamedan et Yasuj, pour montrer leur “unité et leur indignation face au récent actes de sabotage perpétrés par des émeutiers », ont ajouté les nouvelles de l’État.

Selon Press TV, les manifestants « ont condamné les crimes et les actes pervers commis par une poignée de mercenaires au service d’ennemis étrangers, qui ont mis le feu au Saint Coran, aux mosquées et aux drapeaux nationaux et ont enlevé de force les foulards des femmes dans les rues ».

Les autorités espèrent qu’en restreignant Internet, elles pourront contrôler les manifestations – la dernière d’une vague qui a balayé l’Iran ces dernières années. Ils ont commencé avec le mouvement vert en 2009 suite à des résultats électoraux contestés et, plus récemment, les manifestations de 2019 déclenchées par une hausse des prix du carburant. Des centaines de personnes auraient été tuées lors de la violente répression d’il y a trois ans et des milliers blessées, selon les estimations publiées par l’ONU et des groupes de défense des droits.

Mais les manifestations de cette année sont différentes – dans leur portée, leur ampleur et leur nature féministe sans précédent. Il y a aussi une mobilisation à travers le clivage socio-économique. Une jeune génération d’Iraniens se lève dans la rue contre des décennies de répression – sans doute plus audacieuse que jamais.

Les manifestations se sont étendues à des dizaines de villes iraniennes, de la région kurde au nord-ouest, à la capitale Téhéran et même à des villes plus traditionnellement conservatrices comme Mashhad.

Alors qu’ils ont été déclenchés par la mort d’Amini, les premiers appels à la responsabilité se sont transformés en demandes de plus de droits et de libertés, en particulier pour les femmes qui, pendant des décennies depuis la révolution islamique de 1979, ont été victimes de discrimination et de graves restrictions de leurs droits.

Mais les appels au changement de régime se multiplient également. Partout au pays, les gens scandent « mort au dictateur », en référence au guide suprême, déchirant les portraits de l’ayatollah Ali Khamenei. Des images remarquables ont émergé vendredi soir du lieu de naissance de Khamenei dans la ville de Mashhad, où des manifestants ont incendié la statue d’un homme considéré comme l’un des symboles de la révolution islamique. De telles scènes étaient impensables dans le passé.

Tout cela se passe à un moment où les dirigeants iraniens extrémistes subissent une pression croissante avec des pourparlers pour relancer l’accord nucléaire bloqué de 2015 et l’état de l’économie sous les sanctions américaines ; les Iraniens ordinaires ont du mal à faire face à la montée en flèche de l’inflation.

Bien que ces manifestations soient le plus grand défi pour le gouvernement depuis des années, les analystes pensent que le gouvernement agira probablement pour les contenir en recourant aux tactiques brutales qu’il a utilisées dans le passé. Il y a des signes qu’une répression brutale approche, ainsi que des restrictions sur Internet à un niveau jamais vu depuis 2019. D’autres mesures incluent la mobilisation par le gouvernement de ses partisans lors de rassemblements de masse après les prières du vendredi ; des responsables rejetant les manifestants comme des émeutiers et des agents étrangers, et des avertissements inquiétants selon lesquels l’armée et le puissant corps des gardiens de la révolution iraniens seront déployés pour faire face aux manifestations.