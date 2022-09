Mort de Mahsa Amini : les Iraniens risquent tout pour protester. Leurs familles disent que certains d’entre eux ne rentrent pas à la maison

CNN

—



La dernière fois que Farnaz a entendu la voix de son frère, c’était au téléphone, sur un numéro inconnu.

“Il m’a appelé et m’a dit une seule phrase : ‘j’ai été attrapé’… J’ai tout de suite compris ce que voulait dire mon cher frère et je suis allé au commissariat des mœurs (pour le chercher)”, a déclaré le jeune homme de 22 ans, qui a demandé à utiliser un pseudonyme pour des raisons de sécurité, a déclaré à CNN.

Farnaz a déclaré que son frère aîné, un comptable, s’était joint lundi à des manifestations dans la ville de Kerman, dans le sud-est de l’Iran, contre ce qu’il appelle le “gouvernement oppressif de l’ayatollah Ali Khamenei et du président Ebrahim Raisi”, lorsque des “officiers en civil” se sont infiltrés dans la foule et “ont forcé les gens dans les fourgons de la police de la moralité.

La colère à Kerman reflète les scènes qui se déroulent à travers l’Iran – alors que les gens descendent dans la rue au milieu des chants de “mort au dictateur”, dans une démonstration dramatique de défi contre le régime après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui est décédé la semaine dernière sous la garde de la soi-disant «police de la moralité» iranienne, une unité notoire qui applique les lois sur le port obligatoire du foulard.

La mort suspecte d’Amini est devenue un symbole de l’oppression violente à laquelle les femmes sont confrontées en Iran depuis des décennies – et les manifestants disent qu’une fois de plus, le régime a du sang sur les mains.

Depuis la semaine dernière, des agences de presse semi-officielles ont rapporté qu’au moins 17 personnes sont mortes dans de violents affrontements entre manifestants et forces de sécurité. Iran Human Rights (IHR), une ONG basée en Norvège, calcule qu’au moins 50 personnes ont été tuées.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante le nombre de morts. En plus des manifestants, deux membres du groupe paramilitaire iranien ont également été tués.

Dans les heures effrénées qui ont suivi la disparition de son frère, Farnaz et ses parents se sont rendus à la branche de Kerman de la police des mœurs pour exiger des réponses.

Au lieu de cela, ils disent avoir rencontré une mer d’autres familles recherchant également des êtres chers – dont beaucoup ont déclaré avoir été menacées par la police.

Cela fait plus de quatre jours que Farnaz n’a pas vu son frère, et elle craint qu’il ne rentre jamais à la maison.

« Mon frère est retenu captif par ces personnes cruelles et nous ne pouvons même pas connaître son état », a-t-elle déclaré.

CNN a vérifié une vidéo montrant des policiers armés affrontant des manifestants lundi sur la place Azadi de Kerman – où Farnaz dit que son frère a été emmené.

Jeudi, les États-Unis ont sanctionné plusieurs responsables de la police des mœurs et de la sécurité qui, selon eux, sont responsables de la mort d’Amini.

La famille d’Amini l’a vue vivante pour la dernière fois le 13 septembre, alors qu’elle était « frappée à la tête » par la police des mœurs de Téhéran à l’arrière d’une voiture avant d’être chassée, a déclaré sa cousine Diako Aili à CNN.

Des images de vidéosurveillance diffusées par les médias d’État iraniens montraient Amini s’effondrer dans un centre de “rééducation” plus tard dans la journée à Téhéran, où elle avait été emmenée par des agents de la police des mœurs pour recevoir des “conseils” sur la façon dont elle était habillée.

Deux heures plus tard, elle a été transférée à l’hôpital de Kasra à Téhéran.

Selon Aili, les médecins de l’hôpital de Kasra où Amini a été soignée ont dit à sa famille immédiate qu’elle avait été admise avec des “lésions cérébrales à son arrivée” parce que “les blessures à la tête étaient si graves”.

Aili vit en Norvège et n’avait pas parlé à Amini depuis juillet mais est en contact fréquent avec ses parents. Il a dit qu’aucun de ses proches n’avait été autorisé à entrer dans la chambre d’hôpital pour voir son corps.

“Elle est morte dans le coma trois jours après ça… une jeune femme de 22 ans sans maladie cardiaque ou quoi que ce soit… c’était une fille heureuse vivant dans un pays pas si bon, avec des rêves dont je ne saurai jamais rien”, dit Aili.

CNN n’a pas pu vérifier de manière indépendante le compte rendu d’Aili auprès des responsables de l’hôpital.

Les autorités iraniennes maintiennent qu’Amini est décédé d’une crise cardiaque et ont nié tout acte répréhensible.

Le week-end dernier, le gouvernement a déclaré qu’une autopsie avait été effectuée, mais qu’elle était toujours en cours d’examen.

Une enquête officielle sur les circonstances entourant sa mort est «en cours», mais elle n’a pas fait grand-chose pour apaiser les troubles dans les rues – alors que des scènes de protestations, frappantes par leur propagation géographique, leur férocité et leur symbolisme, inondent les médias sociaux, dans ce qui semble être la plus grande manifestation de colère publique en Iran depuis les manifestations contre la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant en 2019.

Pour Shima Babaei, qui a fui l’Iran en 2020 après avoir purgé une peine dans la tristement célèbre prison d’Evine à Téhéran pour ne pas avoir porté de foulard, la mort d’Amini est particulièrement troublante.

« Sa mort me rappelle la sauvagerie de la police, non seulement contre moi, mais contre des milliers de femmes iraniennes qui ont vécu ces expériences. Dans le même bâtiment du quartier général de la police des mœurs, ils m’ont traitée de criminelle, m’ont menottée et m’ont déshonorée », a déclaré à CNN la militante des droits des femmes, qui vit maintenant en Belgique.

Babaei – qui est très présent sur les réseaux sociaux en Iran – sait ce que c’est que de devenir un symbole accidentel de protestation. Son nom est devenu synonyme des manifestations anti-hijab « Girls of Revolution Street » qui ont eu lieu à travers l’Iran de 2017 à 2019.

Mais elle dit que l’ambiance cette fois semble différente.

“Je pense que c’est le début de quelque chose. Les femmes mettent le feu à leurs foulards et éradiquent tous les symboles du régime dans les rues… tôt ou tard, le peuple iranien obtiendra la liberté et nous nous souviendrons de ceux qui se tiennent à nos côtés.

Une panne d’électricité introduite jeudi par les autorités dans le but d’apaiser les troubles semble avoir eu peu d’effet. Les organisations de défense des droits de l’homme s’inquiètent maintenant de ce que les autorités iraniennes pourraient faire ensuite sous le couvert de l’obscurité.

L’armée iranienne a lancé un avertissement aux manifestants et a déclaré qu’elle était prête à “affronter des ennemis” pour défendre la sécurité de la nation, a déclaré l’agence de presse d’Etat IRNA, alors que des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes jeudi soir.

L’armée « a fermement condamné » les attaques contre la police et « affrontera les divers complots des ennemis et défendra la sécurité et les intérêts de la nation iranienne », a-t-il ajouté.

Après les manifestations de novembre 2019, des centaines d’Iraniens ont été arrêtés, torturés, emprisonnés et même condamnés à mort dans certains cas en vertu des lois sur la sécurité nationale, selon Amnesty International.

Mansoureh Mills, qui travaille dans l’équipe iranienne de l’organisation, décrit la situation actuelle comme une « crise d’impunité », rendue possible par l’inaction internationale.

« Nous recevons des informations selon lesquelles des jeunes ont été intentionnellement abattus avec des plombs métalliques et d’autres munitions, causant la mort ou des blessures horribles. C’est la tentative désespérée des autorités de brutaliser les Iraniens pour qu’ils se soumettent », a déclaré Mills à CNN.

Pour Aili – qui observe les manifestations de loin – la peur qu’il a maintenant pour ses proches en Iran qui ont parlé de la mort d’Amini est paralysante.

Il a dit que le gouvernement avait proposé de prendre soin de sa famille financièrement s’ils gardaient le silence sur le cas de sa cousine, mais ils ont décidé de faire connaître son histoire.

“Pourquoi avez-vous tué une jeune fille de 22 ans qui est innocente?”

“Personne ne mérite de mourir simplement parce qu’il montre des cheveux ou dit ce qu’il pense … c’est une perte de vie”, a déclaré Aili à CNN.