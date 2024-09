Mort de Maggie Smith : son talent ne s’est jamais atténué pendant 7 décennies

Un jour que je redoutais est maintenant arrivé : Dame Maggie Smith est décédée.

Elle avait bien sûr 89 ans et a passé une grande partie de ses dernières années d’actrice à jouer des femmes confrontées à l’inévitable : son emblématique Violet Crawley, comtesse douairière de « Downton Abbey », avoue qu’elle est malade dans le premier film de suivi et meurt en la seconde. La raciste réformée Muriel Donnelly de « The Best Exotic Marigold Hotel » fait ses adieux à ceux qu’elle a aidés dans « The Second Best Exotic Marigold Hotel ». Dans « La Dame dans la camionnette », la tragédie de Mary Shepherd, une squatteuse odorante de Smith, n’est révélée qu’après sa mort étonnamment touchante. Et tandis que Lily Fox, handicapée, survit à « The Miracle Club », qui serait le dernier film de Smith, elle le fait grâce à une réconciliation tardive provoquée par une visite à Lourdes.

Alors elle nous a offert à tous un long au revoir, a fait Maggie Smith. Sa carrière s’est étendue sur sept décennies ; deux siècles ; sur scène, à l’écran et à la télévision et dans pratiquement tous les genres, de Shakespeare à « Harry Potter », et son éclat ne s’est jamais atténué. Quel que soit l’état général du projet dans lequel elle se trouvait, Smith n’a jamais manqué d’éclairer, d’étonner et de divertir.

Après avoir regardé « The Miracle Club », j’ai recherché son âge – ma profession cultive la sombre habitude de garder une trace des nécrologies pré-écrites – et je pouvais pratiquement l’entendre dire dans ce grognement ironique et véridique : « Plus longtemps maintenant.

Il s’agit néanmoins d’un événement sismique, d’un choc amer : si quelqu’un devait vivre éternellement, cela aurait été Maggie Smith.

Qui d’autre aurait la témérité d’admettre sans vergogne que même si elle « possédait le coffret », elle n’avait jamais regardé « Downton Abbey » ? Qui d’autre accuserait, dans le documentaire « Tea With the Dames », la trésorière nationale britannique (et bonne amie) Judi Dench d’avoir volé tous les bons côtés des femmes de leur âge. (« Ne vous en prenez pas à moi », dit Dench en riant. « Je m’en prends à vous », répond Smith avec un regard en coin. « Tout est en train d’être révélé maintenant. ») Qui d’autre pourrait apporter le même air de témérité offensée ? à une femme sans abri vivant dans une camionnette incroyablement sale, comme à un défilé d’aristocrates et de mondains, de divas et de femmes célibataires flottantes.

Il était bien trop facile d’imaginer Smith confronté au spectre de la mort avec un sourcil levé et, après une pause d’un moment de silence indigné, annonçant que le moment était bien trop inopportun.

La perte de nos idoles, quel que soit leur âge, est toujours une forme de chagrin : le monde était certainement un endroit plus riche et plus vivant avec Maggie Smith et maintenant elle ne l’est plus. À bien des égards, elle a contribué à redéfinir ce que signifie vieillir, en particulier pour les femmes. Le visage et le corps peuvent changer, mais l’esprit ne doit pas faiblir, le désir et la capacité de faire ce que vous aimez ne doivent jamais diminuer.

Je n’ai pas eu l’occasion de la voir sur scène, mais sur les écrans, grands et petits, elle était inébranlable autant qu’élastique : les passions radieuses quoique malavisées de « Le Premier de Miss Jean Brodie », l’esprit désespéré de la star au cœur douloureux. dans « California Suite », la tyrannie hésitante et sans enthousiasme du compagnon de « A Room With a View », le snobisme épongeant de la relation pauvre de « Gosford Park » – honnêtement, on pourrait continuer encore et encore (et ainsi de suite) . Plus tard dans sa vie, elle se plaignait souvent de ses apparitions fréquentes dans des pièces d’époque, mais ses rôles défiaient tout type de catégorie au-delà du fait qu’une fois qu’elle les jouait, ils lui appartenaient complètement, le genre de Maggie Smith.

Il est devenu absurdement courant pour des gens qui devraient être mieux informés de dire que ce sont la franchise « Harry Potter » et « Downton Abbey » qui ont valu à Smith, déjà lauréat de deux Oscars, d’un Tony, d’un Emmy et de sept BAFTA, une renommée internationale quand, du moins dans le cas de « Downton », c’était l’inverse.

Il est difficile d’imaginer que « Downton », même avec sa superbe construction du monde d’époque, sa distribution solide et son écriture habile, aurait atteint un statut de succès étonnant sans Smith en son centre. En tant que comtesse douairière de Grantham à la langue acidulée, elle était le super pouvoir de « Downton » – capable de figer une pièce d’un seul coup d’œil, de briser votre cœur d’un simple mouvement d’épaule et de résumer tout le thème de la série en seulement quatre mots – « Qu’est-ce qu’une semaine-fin? » Elle était drôle, elle était redoutable et elle tenait le public, comme elle tenait la famille, dans la paume de sa main. D’autres personnages principaux pourraient aller et venir, mais sans une dose régulière de Smith’s Violet, il n’y aurait pas de « Downton ».

Smith, qui affirmait souvent qu’elle n’avait jamais regardé la série et trouvait les rigueurs du tournage, sans parler du poids de tous ces chapeaux, épuisantes, avait, vers la fin de sa carrière, acquis la réputation d’être, sinon difficile, du moins certainement intimidant, sur le plateau.

Dans « Tea With the Dames », cela est en partie évident, lorsqu’elle fait signe à un photographe sur le plateau, se plaint de sièges inconfortables ou décrit sa relation souvent controversée avec Laurence Olivier pendant ses journées au Théâtre National. Au cours d’une production, Olivier lui a dit qu’elle prononçait ses répliques si lentement que cela « l’ennuyait en dehors de la scène ». Ainsi, lors de l’émission suivante, dit-elle, elle a parlé si vite qu’« il ne savait pas si c’était mercredi ou Noël. … Je l’ai vraiment ébranlé. Il la terrifiait, dit-elle, mais « je pense que je lui ai fait peur de temps en temps. »

Mais il y a aussi un moment où on demande à elle et à Dench si les premiers jours de tournage sont encore effrayants. « Tous les jours sont effrayants », dit immédiatement Smith. « Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu’il en est autrement. Le tournage est très effrayant car il y a tellement de personnes impliquées. Tout le monde attend en retenant son souffle et si vous vous trompez, il y a beaucoup de silence qui se regarde et les yeux roulent et là, » soupire-t-elle dramatiquement, » » est-ce qu’on y retourne vraiment ? «

Il est assez difficile d’imaginer quelqu’un lever les yeux au ciel ou soupirer si Maggie Smith se trompe, presque aussi difficile que d’imaginer qu’un tel événement se produise réellement. C’est dire à quel point elle était bonne actrice. Quoi qu’elle ait fait, elle a trouvé la note parfaite avec une telle confiance que penser que cela pourrait être le résultat de plusieurs prises semble scandaleux.

On ne peut donc que supposer que si la mort de Maggie Smith est survenue, c’est uniquement parce qu’elle l’a permis.

« Mort? » sa sans-abri Mary Shepherd proteste contre Alan Bennett, inquiet, d’Alex Jennings dans «La Dame dans la camionnette». « Tu le sauras quand je serai mort. »

Aujourd’hui, alors que les nations pleurent et que les hommages s’accumulent, que son travail est loué, caractérisé et catégorisé, alors que nous réalisons que nous n’aurons jamais la chance de voir ce qu’elle aurait fait ensuite, nous le faisons vraiment.