Mort de Loretta Lynn: l’icône de la musique country et la fille d’un mineur de charbon décèdent à 90 ans – National

Loretta Lynn, la fille du mineur de charbon du Kentucky dont les chansons franches sur la vie et l’amour en tant que femme dans les Appalaches l’ont sortie de la pauvreté et en ont fait un pilier de la musique country, est décédée. Elle avait 90 ans.

Dans une déclaration fournie à l’Associated Press, la famille de Lynn a déclaré qu’elle était décédée mardi à son domicile à Hurricane Mills, Tennessee.

“Notre précieuse maman, Loretta Lynn, est décédée paisiblement ce matin, le 4 octobre, dans son sommeil à la maison dans son ranch bien-aimé à Hurricane Mills”, a déclaré la famille dans un communiqué. Ils ont demandé la confidentialité pendant leur deuil et ont déclaré qu’un mémorial serait annoncé plus tard.

Loretta Lynn, sa mère et Crystal Gayle en 1980.

Lennox McLendon / L’Associated Press



Lynn avait déjà quatre enfants avant de lancer sa carrière au début des années 1960, et ses chansons reflétaient sa fierté de son origine rurale dans le Kentucky.

En tant qu’auteur-compositeur, elle a façonné le personnage d’une femme dure et provocante, un contraste avec l’image stéréotypée de la plupart des chanteuses country. Le Country Music Hall of Famer a écrit sans crainte sur le sexe et l’amour, la tromperie des maris, le divorce et le contrôle des naissances et a parfois eu des ennuis avec les programmeurs de radio pour du matériel dont même les artistes de rock se sont détournés.

Ses plus grands succès sont sortis dans les années 1960 et 1970, notamment Fille de mineur de charbon, Tu n’es pas assez femme, La pilule, Ne rentre pas à la maison en buvant (Avec l’amour dans ta tête), Classé X et Vous regardez Pays. Elle était connue pour apparaître dans des robes larges et longues avec des broderies élaborées ou des strass, dont beaucoup ont été créées par son assistant personnel de longue date et designer Tim Cobb.

Son honnêteté et sa place unique dans la musique country ont été récompensées. Elle a été la première femme nommée artiste de l’année lors des deux principales cérémonies de remise de prix du genre, d’abord par la Country Music Association en 1972, puis par l’Academy of Country Music trois ans plus tard.

“C’était ce que je voulais entendre et ce que je savais que d’autres femmes voulaient aussi entendre”, Lynn a déclaré à l’AP en 2016. « Je n’ai pas écrit pour les hommes ; J’ai écrit pour nous les femmes. Et les hommes ont adoré ça aussi.

En 1969, elle a publié son autobiographie “Coal Miner’s Daughter”, qui l’a aidée à atteindre son public le plus large à ce jour.

DOSSIER – Le président Barack Obama décerne à la légende de la musique country Loretta Lynn la Médaille présidentielle de la liberté, le mercredi 20 novembre 2013, lors d’une cérémonie dans la salle Est de la Maison Blanche à Washington. Lynn, la fille du mineur de charbon du Kentucky qui est devenue un pilier de la musique country, est décédée mardi à son domicile de Hurricane Mills, Tennessee. Elle avait 90 ans.

Jacquelyn Martin / L’Associated Press



“Nous étions pauvres mais nous avions l’amour / C’est la seule chose dont papa s’est assuré / Il a pelleté du charbon pour gagner l’argent d’un pauvre”, a-t-elle chanté.

Fille de mineur de charbon, également le titre de son livre de 1976, a été transformé en un film de 1980 du même nom. La représentation de Lynn par Sissy Spacek lui a valu un Oscar et le film a également été nominé pour la meilleure image.

Longtemps après son apogée commerciale, Lynn a remporté deux Grammys en 2005 pour son album Rose Van Learqui comprenait 13 chansons qu’elle a écrites, dont Portland, Oregon à propos d’une aventure d’un soir ivre. Rose Van Lear était une collaboration avec le rocker Jack White, qui a produit l’album et joué les parties de guitare.

Née Loretta Webb, la deuxième de huit enfants, elle a affirmé que son lieu de naissance était Butcher Holler, près de la ville minière de Van Lear, dans les montagnes de l’est du Kentucky. Cependant, il n’y avait pas vraiment de Butcher Holler. Elle a dit plus tard à un journaliste qu’elle avait inventé le nom pour les besoins de la chanson en se basant sur les noms des familles qui y vivaient.

Lire la suite:

Son papa jouait du banjo, sa maman jouait de la guitare et elle a grandi sur les chansons de la famille Carter.

“Je chantais quand je suis née, je pense”, a-t-elle déclaré à l’AP en 2016. “Papa avait l’habitude de sortir sur le porche où je chantais et berçais les bébés pour qu’ils dorment. Il disait : ‘Loretta, ferme cette grande gueule. Partout dans ce hurlement, les gens peuvent vous entendre. Et j’ai dit : ‘Papa, qu’est-ce que ça change ? Ce sont tous mes cousins.

Elle a écrit dans son autobiographie qu’elle avait 13 ans lorsqu’elle s’est mariée avec Oliver “Mooney” Lynn, mais l’AP a découvert plus tard des documents d’État indiquant qu’elle avait 15 ans. Tommy Lee Jones a joué Mooney Lynn dans le biopic.

Son mari, qu’elle appelait «Doo» ou «Doolittle», l’a exhortée à chanter de manière professionnelle et l’a aidée à promouvoir son début de carrière. Avec son aide, elle a obtenu un contrat d’enregistrement avec Decca Records, plus tard MCA, et s’est produite sur la scène Grand Ole Opry. Lynn a écrit son premier single à succès, Je suis une fille Honky Tonksorti en 1960.

Loretta Lynn avec son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1978.

Fichier / L’Associated Press



Elle s’est également associée au chanteur Conway Twitty pour former l’un des duos les plus populaires de la musique country avec des succès tels que Femme de Louisiane, homme du Mississippi et Après que le feu soit parti, qui leur a valu un Grammy Award. Leurs duos, et ses singles, étaient toujours du country grand public et non pas croisés ou teintés de pop.

L’Académie de musique country l’a choisie comme l’artiste de la décennie des années 1970 et elle a été élue au Country Music Hall of Fame en 1988.

Dans Première ville, Lynn menace de se battre à coups de poing si une autre femme ne veut pas rester à l’écart de son homme : “Je suis ici pour te dire, fille, de licencier mon homme/Si tu ne veux pas aller à Fist City.” Cette femme campagnarde volontaire mais traditionnelle réapparaît dans d’autres chansons de Lynn. Dans La piluleune chanson sur le sexe et le contrôle des naissances, Lynn écrit qu’elle en a assez d’être enfermée à la maison pour s’occuper de bébés : “Le bien-être devient facile maintenant/Depuis que j’ai la pilule”, a-t-elle chanté.

Elle a déménagé à Hurricane Mills, Tennessee, à l’extérieur de Nashville, dans les années 1990, où elle a créé un ranch avec une réplique de sa maison d’enfance et un musée qui est une étape touristique populaire en bordure de route. Les robes qu’elle était connue pour porter sont là aussi.

Lynn savait que ses chansons étaient pionnières, en particulier pour la musique country, mais elle écrivait simplement la vérité que tant de femmes rurales comme elle ont vécue.

“Je pouvais voir que d’autres femmes traversaient la même chose, parce que j’ai travaillé dans les clubs. Je n’étais pas la seule à vivre cette vie et je ne suis pas la seule à vivre aujourd’hui ce que j’écris », a-t-elle déclaré à l’AP en 1995.

Même dans ses dernières années, Lynn n’a jamais semblé arrêter d’écrire, marquant un contrat de plusieurs albums en 2014 avec Legacy Records, une division de Sony Music Entertainment. En 2017, elle subit un accident vasculaire cérébral qui l’oblige à reporter ses spectacles.

Elle et son mari se sont mariés près de 50 ans avant sa mort en 1996. Ils ont eu six enfants : Betty, Jack, Ernest et Clara, puis les jumelles Patsy et Peggy. Elle avait 17 petits-enfants et quatre beaux-petits-enfants.