Mort de la reine Elizabeth II : est-il temps de rendre les joyaux de la couronne ?

Le rideau est tombé sur la pompe et l’apparat des deux dernières semaines, qui comprenaient les funérailles de la reine Elizabeth II et la période de transition entre le deuxième règne élisabéthain et le règne du roi Charles II. Nous avons tout vu – un affût de canon transportant le cercueil du monarque, des fanfares, la Household Cavalry, des membres de la famille royale qui veillent et, bien sûr, la file d’attente.

Mais ce qui a vraiment attiré mon attention pendant la procédure, c’est l’Orbe, le Sceptre et, bien sûr, la couronne impériale qui ornait le cercueil de la reine Elizabeth II. La superbe couronne est formée d’un cadre en or ajouré, monté avec trois énormes pierres et serti de 2 868 diamants dans des montures en argent et de pierres de couleur dans des montures en or, dont 17 saphirs, 11 émeraudes et 269 perles.

À l’avant de la bande de la couronne se trouve le grand Cullinan II brillant en forme de coussin, la deuxième plus grande pierre taillée dans le diamant Cullianan, également connu sous le nom de deuxième étoile de l’Afrique. Cette couronne a été fabriquée pour le couronnement du roi George VI en 1937 mais est étroitement basée sur une couronne conçue pour la reine Victoria en 1838 par les bijoutiers de la couronne de l’époque, Rundell, Bridge & Rundell. Situé dans le Sceptre se trouve Cullinan I, également connu sous le nom de Grande Étoile de l’Afrique. Le diamant est taillé dans une gemme plus grosse qui a été extraite en Afrique du Sud en 1905, pèse environ 3 106 carats dans son état d’origine et aurait la taille d’un cœur humain moyen.

La mort de la reine et le fait que les joyaux de la couronne soient si clairement exposés ont relancé les conversations sur le règne de la reine Elizabeth II et son héritage de colonialisme. Ces conversations ont conduit à des appels pour que ces diamants soient restitués à l’Afrique du Sud avec effet immédiat. Les médias sociaux ont été inondés d’utilisateurs exigeant que les diamants soient restitués et exposés dans un musée sud-africain, et que des réparations soient payées. Plus de 6 000 personnes ont signé une pétition demandant que les diamants soient rendus immédiatement à l’Afrique du Sud par la famille royale britannique.

Les diamants ont une histoire douteuse. Ils ont été découverts dans une mine en 1905 et ont été rapidement achetés par le gouvernement sud-africain du Transvaal, alors contrôlé par les Britanniques, puis présentés au monarque de l’époque, le roi Édouard VII, comme cadeau d’anniversaire. Beaucoup disent que les réseaux miniers à cette époque étaient illégaux en raison de la domination coloniale – les Britanniques se sont appropriés la mine et ont volé les terres qui appartenaient à la population locale. La famille royale a en effet reçu un diamant qui a été volé en premier lieu, et il est maintenant temps de le restituer.

dans cette photo d’archive du 5 avril 2002, le diamant Koh-i-noor, ou “montagne de lumière”, serti dans la croix maltaise à l’avant de la couronne faite pour feu la reine mère Elizabeth de Grande-Bretagne, est vu sur son cercueil. (AP Photo/Alastair Grant, fichier)

Il y a également des appels pour que le diamant Koh-i-Noor, qui est serti dans une couronne faite pour la reine Elizabeth I, soit renvoyé en Inde également après avoir été pris par la British East India Company sous la contrainte dans les années 1840.

Il faisait partie d’une exposition en 1851 et quelques personnes ont osé souligner que le diamant faisait partie d’une opération de pillage de l’Inde par les Britanniques mais ces appels ont été largement ignorés.

Le prince consort Albert a fait tailler le diamant pour atténuer le scandale et il est ensuite devenu le point central des couronnes de la reine Alexandra et de la reine Mary avant que le magnifique bijou ne soit finalement serti dans la couronne de la reine mère en 1937. Il a fait partie des joyaux de la couronne. depuis.

Certains pourraient dire que c’est un moment insensible pour discuter des demandes de certains joyaux de la couronne, mais y a-t-il jamais un bon moment pour discuter de sujets inconfortables ? S’il y a une chose à propos d’une telle effusion publique et collective de chagrin, c’est qu’elle vous secoue et crée un espace pour des conversations inconfortables. Ce qui ne peut être ignoré, ce sont les inquiétudes légitimes des citoyens des pays d’où proviennent les diamants selon lesquels ils ont été appropriés par le colonialisme et doivent donc être restitués.

Plus tôt cette année, le Horniman Museum de Londres a annoncé qu’il restituerait une collection de 72 objets appelés Bronzes du Bénin au gouvernement nigérian. La collection de Horniman est une petite partie des 3 000 à 5 000 artefacts pris au Royaume du Bénin en 1897 lorsque les soldats britanniques ont attaqué et occupé Benin City alors que la Grande-Bretagne étendait son influence politique et commerciale en Afrique de l’Ouest.

Le British Museum détient à lui seul plus de 900 objets du Bénin, et National Museums Scotland en possède 74 autres. D’autres ont été distribués aux musées du monde entier. Ils font également face à une pression accrue pour retourner ces objets au Nigeria où ils seront exposés au Musée d’art ouest-africain d’Edo, qui devrait ouvrir ses portes en 2025.

Le cas des bronzes du Bénin montre qu’avec une consultation et une conversation appropriées, les artefacts peuvent être renvoyés dans leurs foyers légitimes.

Je ne dis pas que nous attaquons la tour de Londres et dévoilons les joyaux de la couronne, mais à l’aube de cette nouvelle ère de la monarchie, il est temps pour le roi Charles III et son héritier le prince William, le nouveau prince de Galles, de regardez le passé colonial de la famille royale et les richesses acquises par cela et si ces éléments ont une place dans l’avenir multiculturel de leur royaume.

Retourner les bijoux et les artefacts à leur place est un bon point de départ.