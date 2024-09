Mort de Kris Kristofferson : Dolly Parton rend hommage alors que la légende de la musique country décède à l’âge de 88 ans

L’auteur-compositeur-interprète Kris Kristofferson est décédé à l’âge de 88 ans, a confirmé un porte-parole de la famille.

L’acteur de A Star is Born est décédé paisiblement samedi à son domicile de Maui, à Hawaï. Des stars de la country telles que Dolly Parton ont rendu de sincères hommages à la chanteuse.

« Pieds nus et grattant sa guitare, il semblait être le choix parfait pour un scénario que je développais, qui est finalement devenu A Star Is Born.

« Il était toujours aussi charmant et le public l’a comblé d’applaudissements. C’était une joie de le voir recevoir la reconnaissance et l’amour qu’il méritait tant.

« Pour mon dernier concert en 2019 à Hyde Park à Londres, j’ai demandé à Kris de me rejoindre sur scène pour chanter notre autre duo de A Star Is Born, ‘Lost Inside Of You’.

Dolly Parton n’était qu’une des stars pour rendre hommage à l’acteur et chanteur

Dans les années 1980, il s’associe à Willie Nelson, Johnny Cash et Waylon Jennings pour former le groupe country The Highwaymen, qui sort trois albums.

Kristofferson a remporté un Grammy Award pour le hit Help Me Make It Through The Night et a remporté en 1976 le Golden Globe Award du meilleur acteur après sa performance dans A Star is Born.

Le film était un remake du film original de 1937 avec Janet Gaynor et Fredric March, qui a également été transformé en comédie musicale avec Judy Garland et James Mason en 1954.

Depuis l’édition de Kristofferson, un autre remake mettant en vedette Bradley Cooper et Lady Gaga est sorti en 2018.

Kristofferson a été intronisé au Country Music Hall of Fame en 2004.