Mort de Kelly Monteith: le comédien de la BBC décède à l’âge de 80 ans – un an après avoir subi des accidents vasculaires cérébraux – alors que les fans lui rendent hommage

Le comédien de la BBC Kelly Monteith est décédé à l’âge de 80 ans, voyant les hommages des fans affluer.

La légende de la comédie était surtout connue au Royaume-Uni comme l’une des premières à recevoir sa propre série de la BBC et son émission éponyme s’est déroulée de 1979 à 1984.

Sa mort, à l’âge de 80 ans, a été confirmée aujourd’hui par The Anglophlile Channel, une société de production basée à Los Angeles qui travaillait en étroite collaboration avec Kelly.

Il a déclaré: «C’est avec une grande tristesse que The Anglophile Channel annonce le décès de notre plus cher ami et coéquipier, comédien / animateur primé, Kelly Monteith.

«Kelly faisait partie intégrante de TAC ayant co-animé Brit Flix avec Kelly, Paul et Two-Buck Chuck et Kelly’s BBC Memories.

“En 2015, Monteith et Paul Boland ont reçu le prix national du journalisme des arts et du divertissement pour le meilleur présentateur/animateur de télévision par le Los Angeles Press Club.

“Après quelques apparitions réussies au Des O’Connor Show, Monteith a joué dans sa propre série comique à succès, ‘Kelly Monteith’, diffusée sur la BBC pendant six saisons.

“Monteith a co-écrit sa série principale avec Neil Shand. Monteith a été l’un des premiers comédiens américains à avoir sa propre émission sur la BBC.

“En Amérique, Monteith a joué dans deux séries sur CBS intitulées, The Kelly Monteith Show et The Hit Squad.

“Comme Kelly l’a souvent fait remarquer, l’un des moments forts de sa carrière a été de jouer pour Sa Majesté la reine Elizabeth II au Royal Variety Performance en 1983.

“Son séjour en Angleterre a été incroyablement spécial pour Monteith. Pendant son séjour là-bas, il a rencontré sa future épouse Caroline. Le couple a deux enfants. Kelly manquera profondément à The Anglophile Channel, dans le monde de la comédie, ainsi qu’à sa famille et à ses amis. »