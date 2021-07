Mort de Jono Coleman : une star de la télévision et de la radio décède à 65 ans après une bataille de cinq ans contre le cancer de la prostate

La star de la télévision et de la radio Jono Coleman est décédée à l’âge de 65 ans des suites d’un combat de cinq ans contre le cancer de la prostate.

La star a présenté Russ ‘n’ Jono avec son partenaire Russell Williams sur Virgin Radio.

Getty

Jono Coleman est décédé après une bataille contre le cancer de la prostate[/caption]

Il a également travaillé à Heart Radio et à la BBC et a remporté le Celebrity Fit Club d’ITV en 2005.

Son épouse Margot a confirmé que la présentatrice d’origine australienne était décédée tragiquement alors qu’elle rendait hommage à son « âme soeur ».

Elle a déclaré : « Jono et moi sommes des âmes sœurs depuis près de 40 ans. Nous avons eu la chance d’avoir vécu une vie riche et merveilleuse et j’ai eu la chance d’observer de près quelqu’un avec un talent énorme et le don spécial de faire rire les gens.

« Il me manquera au-delà des mots et avec le soutien de nos magnifiques enfants, Oscar et Emily, et de leurs partenaires, nous continuerons à vivre comme il le souhaitait.

« Quand j’ai récemment demandé à Jono comment il voulait qu’on se souvienne de lui, il m’a répondu : « Pour avoir fait une bonne action chaque jour ». Telle était la générosité et la nature bienveillante de l’amour de ma vie.

« Nous trouverons le temps de réunir tous ses proches pour célébrer sa vie lorsque les circonstances le permettront. »

Jono a reçu un diagnostic de cancer de la prostate pendant cinq ans, mais a d’abord gardé sa maladie secrète.

Mais il a courageusement partagé son diagnostic pour sensibiliser à la maladie.

Jono a quitté l’Australie pour le Royaume-Uni après avoir fait un reportage pour l’émission télévisée pour enfants Simon Townsend’s Wonder World.





Il a ensuite rejoint Virgin Radio pour son émission de petit-déjeuner commune avec Williams.

Mais Jono a été licencié après son retour en Australie pour rendre visite à sa mère malade Sylvia.

La star est finalement retournée dans son pays natal avec Margot pour se rapprocher de sa famille.

Getty

Coleman a présenté une émission de petit-déjeuner Virgin Radio[/caption]

Getty

Il est originaire d’Australie[/caption]